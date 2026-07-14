Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΟ - WORLD CUP AΝΔΡΩΝ
Στους ρυθμούς του Super Final η Εθνική

Για τη συμμετοχή της στην τελική φάση του World Cup πόλο ανδρών, από 23 έως 26 Ιούλη στο Σίδνεϊ, προετοιμάζεται από χθες η Εθνική ομάδα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 ομάδες και σε πρώτη φάση αγωνίζονται στα προημιτελικά με στόχο την πρόκριση στους ημιτελικούς. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει για τους «8» το Μαυροβούνιο και εφόσον προκριθεί στους «4» θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία - Σερβία. Στους άλλους προημιτελικούς θα κοντραριστούν η Ισπανία με την οικοδέσποινα Αυστραλία και η Ουγγαρία με την Κροατία.

Η ελληνική ομάδα αναχώρησε χθες για την Αυστραλία, προκειμένου να πραγματοποιήσει το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της πριν την έναρξη των υποχρεώσεών της αλλά και να εγκλιματιστεί όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος πήρε μαζί του στην αποστολή 15 παίκτες, από τους οποίους θα προκύψει η τελική δωδεκάδα της Εθνικής.

Η αποστολή της Εθνικής: Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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