ΤΕΝΙΣ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ

Κατέκτησαν τους τίτλους Σίνερ και Νόσκοβα

Ο Ιταλός Γιανίκ Σίνερ, που διατήρησε τα κεκτημένα για δεύτερη χρονιά, και η Λίντα Νόσκοβα, που επικράτησε στην τσεχική μονομαχία, κατέκτησαν τους τίτλους στο φετινό τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, κατηγορίας Grand Slam.

Στον τελικό των ανδρών ο εντυπωσιακός Σίνερ νίκησε τον Γερμανό Σάσα Ζβέρεφ με 3-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) και υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο τουρνουά, ενώ έφτασε στην κατάκτηση του 5ου τουρνουά κατηγορίας Grand Slam στην καριέρα του.

Από την πλευρά της η Τσέχα Λίντα Νόσκοβα στον τελικό των γυναικών νίκησε την συμπατριώτισσά της, Καρολίνα Μούχοβα, με 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-3), φτάνοντας στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου Grand Slam στην καριέρα της.