ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΗΠΑ - ΧΙΛΗΣ

Ανησυχία για «αντίπαλες επιρροές» σε ζωτικές υποδομές

Η «περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας» αλλά και η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιούλη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Χιλιανός ομόλογός του, Φρανσίσκο Πέρες Μακενα, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη του δεύτερου στην αμερικανική πρωτεύουσα, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Μάη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συζήτηση των δύο για την περιφερειακή ασφάλεια επεκτάθηκε στις προσπάθειες «για την καταπολέμηση της μαζικής και παράνομης μετανάστευσης» αλλά «και των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων», με φόντο φυσικά και τα στρατιωτικά πλήγματα που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ από το φθινόπωρο στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής, στο όνομα της «αντιμετώπισης της ναρκω-τρομοκρατίας».

Ξεχωριστά επικεντρώθηκε η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ σε «ευκαιρίες για την προώθηση των επενδύσεων των ΗΠΑ στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών της Χιλής» και μάλιστα «τρόπους αντιμετώπισης της αντίπαλης επιρροής σε υποδομές ζωτικής σημασίας».

Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για τη σύνδεση Λατινικής Αμερικής - Ασίας με ένα δίκτυο οπτικών ινών που θα εκτεινόταν από το Βαλπαραΐσο της Χιλής μέχρι την Κίνα, με ένα έργο που «θα συνέδεε απευθείας το Σαντιάγο με τον μεγαλύτερο εμπορικό του εταίρο», όπως εξηγούσαν διάφοροι στη Χιλή. Το έργο ξεκίνησε ως ιδέα επί της προηγούμενης, σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης Μπόριτς και όταν τον Μάρτη ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση (του θαυμαστή του δικτάτορα Πινοσέτ) Καστ, η αμερικανική πρεσβεία διαμήνυε ότι «το καλώδιο Κίνας - Χιλής "τέλειωσε"».

Ωστόσο, αν και η κυβέρνηση Καστ προκρίνει την ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ - Χιλής, ένας περιορισμός της συνεργασίας Κίνας - Χιλής δεν είναι απλή υπόθεση: Υπολογίζεται ότι η Κίνα λαμβάνει περίπου το 50% των εξαγωγών χαλκού της Χιλής και το 71% του λιθίου της, ενώ κινεζικές είναι οι εταιρείες που ελέγχουν τα 2/3 του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Χιλής και κινεζικά κεφάλαια ήδη δραστηριοποιούνται ή διεκδικούν ισχυρότερο ρόλο σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως το λιμάνι βαθέων υδάτων Σαν Αντόνιο κ.τ.λ.