ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Μία κόκκινη, ένα «σκάνδαλο» και δύο πρόεδροι

Τα όσα συνέβησαν στην υπόθεση Μπάλογκαν, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο παίκτης των ΗΠΑ στον αγώνα με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, μονοπώλησαν το εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον στο Μουντιάλ 2026 τη βδομάδα που πέρασε, αμαυρώνοντας ακόμα περισσότερο την - έτσι κι αλλιώς ήδη στιγματισμένη, για πολλούς λόγους - φετινή διοργάνωση και γενικότερα τον θεσμό.

Η απόφαση της FIFA για αναστολή της ποινής (τυπικά για έναν χρόνο) του αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που θα έπρεπε να επιβληθεί στον παίκτη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Εδωσε δε σαφές πλεονέκτημα στις ΗΠΑ, αφού μπόρεσαν να έχουν τον καλύτερό τους παίκτη στο κρίσιμο ματς με το Βέλγιο για τους «16», παρότι τελικά αυτό δεν έκανε τη διαφορά στην πράξη, καθώς οι Βέλγοι πήραν εμφατική νίκη με σκορ 4-1.

Το ...σκάνδαλο της πραγματικότητας

Ωστόσο, τα όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση, για την οποία από πίσω υπήρξε ένα γαϊτανάκι παρεμβάσεων προς τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, από υπουργούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ μέχρι τον ίδιο τον Πρόεδρό τους, Ντ. Τραμπ, αύξησαν κατακόρυφα τις αντιδράσεις, από την άμεσα θιγόμενη βελγική πλευρά και ανθρώπους του ποδοσφαίρου έως την άσπονδη φίλη της FIFA, την UEFA, που μπήκε κι αυτή στον «χορό». Την ίδια στιγμή τα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για υπόθεση - σκάνδαλο στην Ιστορία του θεσμού.

Associated Press

Βέβαια, παρεμβάσεις και αδιαφανείς διαδικασίες στο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, σε μια διοργάνωση από την οποία βγαίνουν δισ. δολάρια και στην οποία αντανακλώνται οι σφοδροί ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, όχι μόνο ως «σκάνδαλο» δεν λογίζονται αλλά αντίθετα έρχονται ως φυσικό επακόλουθο και αναπόσπαστο κομμάτι των λογικών και των πρακτικών που διέπουν το οικοδόμημα αυτό.

Είναι σίγουρο ότι τα όποια «σκάνδαλα» έρχονται στο φως κατά καιρούς δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά ή κακώς κείμενα, αλλά την καθαρή αποτύπωση των νόμων της ελεύθερης αγοράς στη βιομηχανία του ποδοσφαιρικού θεάματος και του κυνηγιού για τα περισσότερα κέρδη στο έδαφός του. Και σε αυτήν την αδυσώπητη μάχη, οι παρασκηνιακές συμφωνίες και η αδιαφάνεια είναι απλώς οι μηχανισμοί επιβίωσης και κυριαρχίας στους εσωτερικούς ανταγωνισμούς.

«Επαιξαν μπάλα» οι μηχανισμοί του Λευκού Οίκου

Οπως αποκαλύφθηκε, το παρασκηνιακό παιχνίδι για την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν ξεκίνησε μόλις λίγα λεπτά αφότου ο πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ αντίκρισε κόκκινη κάρτα στον νικηφόρο αγώνα των Αμερικανών με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, που τον έθετε εκτός από την επόμενη αναμέτρηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Αντριου Τζουλιάνι, ενημέρωσε τον Τραμπ για τις συνέπειες του γεγονότος στην ομάδα των ΗΠΑ (αποκλεισμός από τον επόμενο αγώνα), με τον Τραμπ να παραδέχεται αργότερα ότι δεν γνώριζε τι εστί «κόκκινη κάρτα» και πως σοκαρίστηκε από την ενημέρωση.

Associated Press

Ο Λευκός Οίκος και οι μηχανισμοί του ανέλαβαν άμεσα δράση, με μπροστάρηδες τον Τζιουλιάνι, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ανώτατα στελέχη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, έχοντας ως άλλοθι ότι επρόκειτο για άδικη αποβολή που έπρεπε να αναθεωρηθεί. Οι αμερικανικές ενέργειες κορυφώθηκαν με άσκηση έφεσης από την αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνοδευόμενη από το περίφημο τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ινφαντίνο για να επιληφθεί του θέματος, με τον πρόεδρο της FIFA, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπόσχεται επανεξέταση αλλά να μην εγγυάται το αποτέλεσμα. Αυτήν την ...εγγύηση όμως φαίνεται να βρήκε η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA, η οποία επικαλούμενη το ξεχασμένο άρθρο 27, που δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ σε Μουντιάλ, ανέστειλε για έναν χρόνο την τιμωρία του παίκτη.

Τα νέα δεδομένα προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων, με την πλευρά της FIFA να επικαλείται το ανεξάρτητο των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και αυτή των ΗΠΑ να εστιάζει (με δηλώσεις και δημοσιεύματα) στον «ύποπτο» ρόλο του Βραζιλιάνου διαιτητή της αναμέτρησης, Ραφαέλ Κλάους, ως απάντηση στην έντονη κριτική που ασκήθηκε.

Η ...υπέροχη και ωφέλιμη συνεργασία FIFA - ΗΠΑ

Το περιστατικό με τον Μπάλογκαν και η στάση της FIFA ήρθαν να προστεθούν σε μια μακρά αλυσίδα γεγονότων που μαρτυρούν τη θερμή σχέση της FIFA με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, του Ινφαντίνο με τον Τραμπ. Ειδικά σε ένα Μουντιάλ όπως το φετινό, άρρηκτα συνδεδεμένο επικοινωνιακά με τους πολύπλευρους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς που βρίσκονται σε όξυνση την τελευταία περίοδο, και όπου η κάθε κίνηση στη σκακιέρα είχε τη δική της σημασία, η αγαστή συνεργασία FIFA - κυβέρνησης ΗΠΑ αποδείχθηκε αρκετές φορές μέχρι σήμερα πολύτιμη και ωφέλιμη στους σχεδιασμούς. Η μεν Παγκόσμια Ομοσπονδία βρήκε έναν πολύτιμο σύμμαχο, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο (χορηγίες αμερικανικών πολυεθνικών), στους ανταγωνισμούς για τα πρωτεία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έναντι της άσπονδης UEFA, η δε κυβέρνηση των ΗΠΑ τον αρωγό στα δικά της παιχνίδια για την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του φετινού Μουντιάλ για πολύπλευρους λόγους.

Η θερμή αυτή σχέση περιλαμβάνει την απονομή από τη FIFA στον Τραμπ του «Βραβείου Ειρήνης», μετά την αποτυχία του Αμερικανού ηγέτη να πάρει το αντίστοιχο Νόμπελ. Επίσης τη διοργάνωση, έναν χρόνο πριν το Μουντιάλ, του περιβόητου Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων στις ΗΠΑ, με επίσημη δικαιολογία την καλύτερη προετοιμασία των Αμερικανών οικοδεσποτών, απόφαση η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις για τη «χρησιμότητα» της εν λόγω διοργάνωσης, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι το τρόπαιο του Μουντιάλ Συλλόγων, με τις ...ευλογίες της FIFA, το πήρε σπίτι του ο Τραμπ και όχι η νικήτρια Τσέλσι...

Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φάνηκε ότι είχε απόλυτη ελευθερία από τη διοργανώτρια FIFA να κάνει τα δικά της παιχνίδια επικοινωνιακής εκμετάλλευσης του Μουντιάλ, για να προωθήσει τους σχεδιασμούς της: Λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ ο Τραμπ απειλούσε ευθέως το Ιράν - που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην τελική φάση - με αποκλεισμό, ενώ στη συνέχεια η αμερικανική κυβέρνηση ήταν ελεύθερη να προχωρήσει σε ουκ ολίγα «καψόνια» προς την ιρανική αποστολή, με τη FIFA να κάνει τα «στραβά μάτια».

Μπ. Τσ.