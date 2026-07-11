Η υπόθεση Μπάλογκαν ανέδειξε για άλλη μια φορά την πραγματικότητα πίσω από τη βιτρίνα στο εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο
Η απόφαση της FIFA για αναστολή της ποινής (τυπικά για έναν χρόνο) του αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που θα έπρεπε να επιβληθεί στον παίκτη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Εδωσε δε σαφές πλεονέκτημα στις ΗΠΑ, αφού μπόρεσαν να έχουν τον καλύτερό τους παίκτη στο κρίσιμο ματς με το Βέλγιο για τους «16», παρότι τελικά αυτό δεν έκανε τη διαφορά στην πράξη, καθώς οι Βέλγοι πήραν εμφατική νίκη με σκορ 4-1.
Ωστόσο, τα όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση, για την οποία από πίσω υπήρξε ένα γαϊτανάκι παρεμβάσεων προς τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, από υπουργούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ μέχρι τον ίδιο τον Πρόεδρό τους, Ντ. Τραμπ, αύξησαν κατακόρυφα τις αντιδράσεις, από την άμεσα θιγόμενη βελγική πλευρά και ανθρώπους του ποδοσφαίρου έως την άσπονδη φίλη της FIFA, την UEFA, που μπήκε κι αυτή στον «χορό». Την ίδια στιγμή τα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για υπόθεση - σκάνδαλο στην Ιστορία του θεσμού.
Associated Press
Είναι σίγουρο ότι τα όποια «σκάνδαλα» έρχονται στο φως κατά καιρούς δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά ή κακώς κείμενα, αλλά την καθαρή αποτύπωση των νόμων της ελεύθερης αγοράς στη βιομηχανία του ποδοσφαιρικού θεάματος και του κυνηγιού για τα περισσότερα κέρδη στο έδαφός του. Και σε αυτήν την αδυσώπητη μάχη, οι παρασκηνιακές συμφωνίες και η αδιαφάνεια είναι απλώς οι μηχανισμοί επιβίωσης και κυριαρχίας στους εσωτερικούς ανταγωνισμούς.
Οπως αποκαλύφθηκε, το παρασκηνιακό παιχνίδι για την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν ξεκίνησε μόλις λίγα λεπτά αφότου ο πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ αντίκρισε κόκκινη κάρτα στον νικηφόρο αγώνα των Αμερικανών με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, που τον έθετε εκτός από την επόμενη αναμέτρηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Αντριου Τζουλιάνι, ενημέρωσε τον Τραμπ για τις συνέπειες του γεγονότος στην ομάδα των ΗΠΑ (αποκλεισμός από τον επόμενο αγώνα), με τον Τραμπ να παραδέχεται αργότερα ότι δεν γνώριζε τι εστί «κόκκινη κάρτα» και πως σοκαρίστηκε από την ενημέρωση.
Associated Press
Τα νέα δεδομένα προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων, με την πλευρά της FIFA να επικαλείται το ανεξάρτητο των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και αυτή των ΗΠΑ να εστιάζει (με δηλώσεις και δημοσιεύματα) στον «ύποπτο» ρόλο του Βραζιλιάνου διαιτητή της αναμέτρησης, Ραφαέλ Κλάους, ως απάντηση στην έντονη κριτική που ασκήθηκε.
Το περιστατικό με τον Μπάλογκαν και η στάση της FIFA ήρθαν να προστεθούν σε μια μακρά αλυσίδα γεγονότων που μαρτυρούν τη θερμή σχέση της FIFA με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, του Ινφαντίνο με τον Τραμπ. Ειδικά σε ένα Μουντιάλ όπως το φετινό, άρρηκτα συνδεδεμένο επικοινωνιακά με τους πολύπλευρους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς που βρίσκονται σε όξυνση την τελευταία περίοδο, και όπου η κάθε κίνηση στη σκακιέρα είχε τη δική της σημασία, η αγαστή συνεργασία FIFA - κυβέρνησης ΗΠΑ αποδείχθηκε αρκετές φορές μέχρι σήμερα πολύτιμη και ωφέλιμη στους σχεδιασμούς. Η μεν Παγκόσμια Ομοσπονδία βρήκε έναν πολύτιμο σύμμαχο, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο (χορηγίες αμερικανικών πολυεθνικών), στους ανταγωνισμούς για τα πρωτεία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έναντι της άσπονδης UEFA, η δε κυβέρνηση των ΗΠΑ τον αρωγό στα δικά της παιχνίδια για την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του φετινού Μουντιάλ για πολύπλευρους λόγους.
Η θερμή αυτή σχέση περιλαμβάνει την απονομή από τη FIFA στον Τραμπ του «Βραβείου Ειρήνης», μετά την αποτυχία του Αμερικανού ηγέτη να πάρει το αντίστοιχο Νόμπελ. Επίσης τη διοργάνωση, έναν χρόνο πριν το Μουντιάλ, του περιβόητου Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων στις ΗΠΑ, με επίσημη δικαιολογία την καλύτερη προετοιμασία των Αμερικανών οικοδεσποτών, απόφαση η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις για τη «χρησιμότητα» της εν λόγω διοργάνωσης, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι το τρόπαιο του Μουντιάλ Συλλόγων, με τις ...ευλογίες της FIFA, το πήρε σπίτι του ο Τραμπ και όχι η νικήτρια Τσέλσι...
Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φάνηκε ότι είχε απόλυτη ελευθερία από τη διοργανώτρια FIFA να κάνει τα δικά της παιχνίδια επικοινωνιακής εκμετάλλευσης του Μουντιάλ, για να προωθήσει τους σχεδιασμούς της: Λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ ο Τραμπ απειλούσε ευθέως το Ιράν - που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην τελική φάση - με αποκλεισμό, ενώ στη συνέχεια η αμερικανική κυβέρνηση ήταν ελεύθερη να προχωρήσει σε ουκ ολίγα «καψόνια» προς την ιρανική αποστολή, με τη FIFA να κάνει τα «στραβά μάτια».