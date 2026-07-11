ΚΡΑΤΟΣ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛ

Συνεχίζει το δολοφονικό έργο, επιχειρεί να κατοχυρώσει τα κατεχόμενα στον Λίβανο

Παράλληλα με την αναζωπύρωση της σύγκρουσης στο Ιράν, το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Λίβανο και Παλαιστίνη.

Στον Λίβανο οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού αυτήν τη βδομάδα επιχειρούν να κατοχυρώσουν τα κατεχόμενα εδάφη στον νότο. Από τις 2 Μάρτη οι νεκροί ξεπερνούν τους 4.500, πάνω από 11.500 είναι οι τραυματίες, 1,5 εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι και δεκάδες χιλιάδες τα ισοπεδωμένα ή κατεστραμμένα σε μεγάλο βαθμό σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές.

Το φόντο των τοπίων καταστροφής των ισραηλινών επιθέσεων συμπληρώνεται από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Λιβάνου και Ισραήλ, που έχουν παραγκωνίσει (επί του παρόντος) τον ρόλο της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Βηρυτού.

Ο νέος γύρος παζαριού ορίστηκε για τα μέσα της επόμενης βδομάδας στη Ρώμη, με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν να απειλεί με μποϊκοτάρισμα αν ο ισραηλινός στρατός κατοχής δεν αναδιατάξει τις δυνάμεις του εν είδει «αποχώρησης» σε δύο πιλοτικές περιοχές και αντικατασταθεί από λιβανέζικες δυνάμεις. Συνεχίζει έτσι την ενδοτική πολιτική σε βάρος των συμφερόντων του λιβανέζικου λαού, στη βάση της αυταπάτης ότι θα προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα κάνοντας συμφωνία με τους δολοφόνους του. Στις 21 Ιούλη, που ο Αούν αναμένεται να μεταβεί στον Λευκό Οίκο, δεν αποκλείεται να δεχτεί πιέσεις αλλά και «επαίνους» με επίκεντρο τις λυσσαλέες προσπάθειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για αφοπλισμό της φιλο-ιρανικής Χεζμπολάχ, που παραμένει «αγκάθι» στα σχέδιά τους.

Το ίδιο διάστημα ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ εντείνει τις προσπάθειες εξασφάλισης περιφερειακών «στηριγμάτων» και την Παρασκευή μετέβη στην Αγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν. Πιθανώς στην ατζέντα της συνάντησης ένα μέρος αφορά την προσπάθεια των ΗΠΑ να φορτώσουν στη Συρία του τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ Αλ Σαράα (που έχει πολιτικό «κηδεμόνα» τον Τούρκο ηγέτη) ρόλο «υποστήριξης» στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μετά την αποτυχία του Ισραήλ σε αυτό.

Κόλαση στη Γάζα και παλαιστινιακές εκλογές τον Νοέμβρη

Παράλληλα το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ επιχειρεί να κινήσει σχέδια για τη δήθεν «ανοικοδόμηση» και μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας, έχοντας τον ισραηλινό στρατό πανταχού παρόντα. Αξιοσημείωτη είναι και η εξέλιξη της βδομάδας με τη Χαμάς να ανακοινώνει ότι διαλύει την κυβέρνηση που είχε για 20 χρόνια, για να μεταφέρει «τις εξουσίες» σε τεχνοκρατική κυβέρνηση της «Εθνικής Επιτροπής για τη Διακυβέρνηση της Γάζας» (NCAG), που συνδέεται με το σχέδιο Τραμπ.

Βασικός παράγοντας ωστόσο στη συνάρτηση αυτή παραμένει η απαίτηση των ΗΠΑ - ΕΕ για «εκσυγχρονισμό» της Παλαιστινιακής Αρχής. Πάντως ο 90χρονος Μαχμούντ Αμπάς μεσοβδόμαδα εξέδωσε διάταγμα για διεξαγωγή παλαιστινιακών βουλευτικών εκλογών σε Γάζα και Δυτική Οχθη στις 28 Νοέμβρη, για πρώτη φορά μετά από μια 20ετία.

Στο μεταξύ οι Παλαιστίνιοι σε Γάζα και Δυτική Οχθη υποφέρουν. Οι μεν ταλανίζονται καθημερινά από τις συνθήκες κόλασης που έχει προκαλέσει από τον Οκτώβρη του 2023 ο ισραηλινός στρατός με την καταστροφή του 95% της περιοχής και όλων των υποδομών, οι δε βασανίζονται από τις καθημερινές επιχειρήσεις του κατοχικού στρατού και των Εβραίων εποίκων.