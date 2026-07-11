ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ

«Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!»: Με το σύνθημα αυτό απλώνεται το μαχητικό αγωνιστικό κάλεσμα από εκατοντάδες συνδικάτα σε όλη τη χώρα για μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη.

Ταυτόχρονα, τα σωματεία παίρνουν και πρακτικά μέτρα για τη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώνουν τις συμμετοχές, προγραμματίζουν τα πούλμαν, διαμορφώνουν πρόγραμμα δράσης για την πλατιά προπαγάνδιση.

«Να ακουστεί δυνατά από τη Θεσσαλονίκη: Διαλέγουμε τις ζωές μας και όχι τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Να γίνει το συλλαλητήριο ένας μεγάλος σταθμός αγωνιστικής κλιμάκωσης, απάντηση στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στα κόμματα που υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική», αναφέρουν τα σωματεία στο κάλεσμά τους.

Και μπροστά στα «προεκλογικά μπαλκόνια» που θα στήνονται εκείνες τις μέρες για να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σωματεία θυμίζουν:

«Οι στιγμές που η κυβέρνηση δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε, ήταν όταν συνάντησε απέναντί της έναν οργανωμένο λαό. Οταν ο φόβος έγινε αποφασιστικότητα σε χώρους δουλειάς και φτιάχτηκαν σωματεία, δόθηκαν αγώνες με νίκες για τους εργαζόμενους. Οταν η οργή μετατράπηκε σε ογκώδη συλλαλητήρια και απεργίες για το έγκλημα στα Τέμπη. Οταν αντί για τον "κοινωνικό αυτοματισμό" επικράτησαν η δύναμη της αλληλεγγύης και τα συγκλονιστικά αγροτικά μπλόκα. Οταν καθημερινά εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, νεολαία δεν παγιδεύονται στη μοιρολατρία, στην ηττοπάθεια, δεν εναποθέτουν τη λύση έξω από τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Δεν αφήνουν τη ζωή τους σε "ξένα χέρια", σε επίδοξους σωτήρες. Αυτός είναι ο μοναδικός αντίπαλος που η κυβέρνηση λογαριάζει, που "τα βρήκε μπαστούνια". Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να φύγει συνολικά αυτή η αντιλαϊκή πολιτική.

Τώρα πρέπει να γιγαντωθεί το οργανωμένο ρεύμα μιας μεγάλης λαϊκής αμφισβήτησης και αναμέτρησης, που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων. Ενα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων" οι οποίοι θα συνεχίσουν την ίδια ληστρική πολιτική του κεφαλαίου, καλλιεργώντας την αποστράτευση και την ηττοπάθεια».

Με σύνθημα «Ούτε αναμονή ούτε ανοχή! Το δικαίωμά μας σε αξιοπρεπή ζωή και εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο», παίρνει θέση και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Αντίστοιχη απόφαση έχει ήδη πάρει η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, καλώντας τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους όλης της χώρας να διαδηλώσουν στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.