ΙΣΠΑΝΙΑ

Δασική πυρκαγιά στην Αλμερία με τουλάχιστον 12 νεκρούς

2026 The Associated Press. All

Τουλάχιστονέχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη το απόγευμα κοντά στηνστην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας. Αρκετοί απ' αυτούς εντοπίστηκαν στην κοινότητα Μπένταρ, μέσα στα αυτοκίνητά τους, χωρίς να έχουν προλάβει να διαφύγουν από τις φλόγες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τα περισσότερα θύματα φαίνεται ότι ήταν ξένοι υπήκοοι.

Είναι ο βαρύτερος απολογισμός θυμάτων από πυρκαγιά από αυτόν ολόκληρου του 2025, αναδεικνύοντας ότι τα καπιταλιστικά κράτη είναι «γυμνά» όταν πρόκειται για υποδομές, πρόληψη, προστασία της ανθρώπινης ζωής, και επενδύουν μόνο εκεί που υπάρχει καπιταλιστικό κέρδος για τις επιχειρήσεις.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος της επαρχίας Αλμερία, και μέσα σε λίγες ώρες πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δεκάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχτηκαν περισσότερες από 150 κλήσεις πολιτών αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο 511ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού N-340A, όπου φαίνεται ότι έπεσε ηλεκτρικό καλώδιο, προκαλώντας την ανάφλεξη στα ξερά χόρτα. Να σημειωθεί πως στα τέλη Μάη ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ διαβεβαίωνε ότι το καλοκαίρι η Ισπανία θα αναπτύξει τη «μεγαλύτερη δύναμη» που είχε συγκροτηθεί ποτέ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αν και το καίριο είναι η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα.

Τις τελευταίες μέρες εκδηλώθηκαν αρκετές φωτιές στην ισπανική επικράτεια, με μεγαλύτερη αυτή που έκαψε πάνω από 20.000 στρέμματα στην Καταλονία (βορειοδυτικά), μερικά χιλιόμετρα από την ιδιαίτερα τουριστική Κόστα Μπράβα.

Κάθε χρόνο και στην Ισπανία το ίδιο «έργο»: Το 2025 σχεδόν 4 εκατ. στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS), απολογισμός που ήταν ήταν ο χειρότερος στη σύγχρονη Ιστορία της χώρας της Ιβηρικής. Στις περσινές πυρκαγιές, που ήταν πάνω από 8.000 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, άλλοι 86 τραυματίστηκαν και πάνω από 42.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών.