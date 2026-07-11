ΑΦΡΙΚΗ

Πεδίο ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού

Ολο και περισσότερα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι η Αφρική και ιδιαίτερα η υποσαχάρια Ζώνη του Σαχέλ είναι άλλο ένα βασικό πεδίο ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού στον σημερινό κόσμο που φλέγεται, που συνήθως περνάει κάτω από τα «ραντάρ» των διεθνών ΜΜΕ. Ο λόγος δεν είναι άλλος από ό,τι συναντάμε και σε άλλες συγκρούσεις, δηλαδή ο έλεγχος του φυσικού πλούτου της περιοχής που περιλαμβάνει από τεράστια κοιτάσματα χρυσού, χαλκού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, βωξίτη και ουρανίου και άλλων ορυκτών μέχρι τεράστια υδάτινα αποθέματα, αλλά και δυνατότητες για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ειδικά της ηλιακής. Ενας πλούτος που λυμαίνονται τα αστικά καθεστώτα κάθε μορφής με τις διεθνείς συμμαχίες τους, με την πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων να φυτοζωούν και να αντιμετωπίζουν εκτοπίσεις, βία, με την αξιοποίηση και διάφορων αντιμαχόμενων ομάδων ισλαμιστών, που χρησιμεύουν και ως πρόσχημα για τις λεγόμενες «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Στην περιοχή του Σαχέλ, που περιλαμβάνει το Μάλι, τον Νίγηρα, το Τσαντ, το Σουδάν, κονταροχτυπιούνται τα ιμπεριαλιστικά κέντρα και οι μονοπωλιακοί τους όμιλοι, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΕΕ, πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις όπως η Γαλλία - που όμως τα τελευταία χρόνια η επιρροή της έχει υποχωρήσει μετά από αλλαγές καθεστώτων σε πολλές χώρες.

Στο Μάλι, την Πέμπτη τζιχαντιστές επιτέθηκαν σε μια πομπή Ρώσων μισθοφόρων και στρατιωτών, ενώ πριν λίγες μέρες οι Τουαρέγκ (που είναι φυλή που έχει ασπαστεί τον ισλαμισμό) και οι λοιποί «σύμμαχοί» τους εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις στο Μάλι και ανέλαβαν τον έλεγχο της Ανέφις, μιας ζωτικής σημασίας περιοχής για τη διατήρηση της στρατηγικής βόρειας πόλης Κιντάλ. Η Ρωσία, που έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της στην περιοχή στηρίζοντας τα νέα καθεστώτα, έχει αναπτύξει μισθοφορικά στρατεύματα, τα λεγόμενα «Africa Corps» (όπως μετονομάστηκε η γνωστή Ομάδα Βάγκνερ) σε Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα.

Πέρσι, ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνάντησή του με τις χώρες του Σαχέλ, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι «υποστηρίζει ανοιχτά τρομοκρατικές ομάδες σε αυτό το τμήμα της Αφρικής, ενώ οι Δυτικοί χορηγοί της κλείνουν το μάτι». Επίσης, τον Φλεβάρη, οι ρώσικες υπηρεσίες πληροφοριών κατηγορούσαν τη Γαλλία για οργανωμένο σχέδιο «αποσταθεροποίησης» στην Αφρική, με το Μάλι, σύμφωνα με ρώσικα ΜΜΕ, να ισχυρίζεται ότι «δειλές εξωτερικές δυνάμεις» ευθύνονται για την έξαρση της βίας στην περιοχή.

Στο Σουδάν, μέσα στη βδομάδα έγιναν πολλές επιθέσεις με drones από τις λεγόμενες Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), όπου σκοτώθηκαν πάνω από 20 άμαχοι, σε έναν πόλεμο που διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια με τον σουδανικό στρατό. Σε αυτή τη σύγκρουση, μετά την ανατροπή του επί δεκαετίες δικτάτορα Ομάρ αλ Μπασίρ, το τελευταίο διάστημα οι ΗΠΑ εμφανίζονται σε ρόλο διαμεσολαβητή για τον τερματισμό της σύγκρουσης, κατά τη γνωστή τακτική του Προέδρου Τραμπ που υποτίθεται «τελειώνει πολέμους». Τον περασμένο μήνα, έγινε γνωστή μια πρόταση που καλεί τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν άμεσα σε μια εκεχειρία διάρκειας 90 ημερών, για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και στη συνέχεια να διεξαχθούν εκλογές. Ο σουδανικός στρατός έθεσε ως βασική προϋπόθεση την πλήρη αποχώρηση των RSF από όλες τις πόλεις που ελέγχουν, προκειμένου να αποδεχθεί μια αμερικανική πρόταση. Ανώτερος αξιωματούχος των RSF δήλωσε στο «Reuters» ότι οι δυνάμεις έλαβαν την αμερικανική πρόταση, τη χαιρέτισαν θετικά και υπέβαλαν γραπτή απάντηση, χωρίς όμως να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες.