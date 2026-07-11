«Εφυγε» ο αγωνιστής κατά του απαρτχάιντ Ντ. Γκέρχαρντ

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη ο κομμουνιστής - αγωνιστής ενάντια στο καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική,Τοσε συλλυπητήριο μήνυμα προς την οικογένειά του αναφέρεται στην αγωνιστική του δράση, σημειώνοντας ανάμεσα σε άλλα:

«Εχοντας ζήσει τη ζωή του ως ναύαρχος αξιωματικός του βρετανικού Ναυτικού και αργότερα του Ναυτικού της Νότιας Αφρικής, και ταυτόχρονα ως μυστικός πράκτορας της Σοβιετικής Ενωσης, ο σύντροφος Γκέρχαρντ επέδειξε το πιο αξιοσημείωτο ταλέντο, θάρρος και αφοσίωση στον αντιιμπεριαλιστικό σκοπό. Ο Γκέρχαρντ στρατολογήθηκε από τον Μπραμ Φίσερ ως πράκτορας των επαναστατικών δυνάμεων της Νότιας Αφρικής, μέσω του SACP, στον αγώνα κατά του απαρτχάιντ. Οι πληροφορίες ασφαλείας υψηλού επιπέδου που παρείχε στη Σοβιετική Ενωση και στο προοδευτικό κίνημα στη Νότια Αφρική ήταν ανεκτίμητες στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικής που προστάτευσε τις δυνάμεις μας και συνέχισε την επανάστασή μας.

Η σχέση του Γκέρχαρντ με τη Σοβιετική Ενωση και το κομμουνιστικό κίνημα στη Νότια Αφρική τού χάρισαν θρυλική θέση ως πράκτορα του οποίου το έργο ήταν μεγάλης σημασίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Οι προσπάθειές του δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη Σοβιετική Ενωση, το SACP και το ANC να συντονίσουν μια αποτελεσματική στρατηγική στον διεθνή αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού και στον εθνικό αγώνα κατά του απαρτχάιντ. Με τις πράξεις του ο ναύαρχος εκπροσώπησε και αφοσιώθηκε σε έναν αγώνα για την οικοδόμηση μιας μη φυλετικής Νότιας Αφρικής, ενώ ο ίδιος ήταν Ευρωπαίος (καταγωγή από τη Γερμανία).

Εζησε μια ζωή βαθιάς θυσίας. Για τον σκοπό αυτό αναγνωρίζουμε ότι αντιμετώπισε την πιθανότητα θανατικής ποινής από το καθεστώς του απαρτχάιντ μετά τη σύλληψή του τον Ιανουάριο του 1983, κι όμως το αντιμετώπισε με γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Τον Δεκέμβριο του 1983 το δικαστήριο του καθεστώτος του απαρτχάιντ τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για τις διεθνιστικές του προσπάθειες για την καταστροφή του συστήματος απαρτχάιντ, ενώ η σύζυγός του, Ρουθ, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση για τον ρόλο της. Αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 1992, μετά την σύζυγό του, η οποία είχε απελευθερωθεί το 1990, και το 1999 η Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης του χορήγησε αμνηστία».