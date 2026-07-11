ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 19 ΙΟΥΛΗ

Είμαστε άνθρωποι - όχι μηχανές, εδώ και τώρα κυριακάτικη αργία!

Την Κυριακή 19 Ιούλη οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι με την απεργιακή τους μάχη στέλνουν αποφασιστικό μήνυμα σε εργοδότες, κράτος, κυβέρνηση και όσους πασχίζουν για τη «σταθερότητα» της εκμετάλλευσης ότι η «κανονικότητα» των ωραρίων - λάστιχο και της δουλειάς την Κυριακή δεν είναι ανεκτή. Το ίδιο το σύνθημα της απεργίας, «Είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές», δίνει τον τόνο της μάχης και μπαίνει καθημερινά σε δεκάδες χώρους δουλειάς.

Αλλωστε στις συσκέψεις, στις περιοδείες και στις εξορμήσεις της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και των Συνδικάτων είναι έκδηλη η αγανάκτηση. «Δεν αντέχουμε άλλο τα ωράρια - λάστιχο και τις Κυριακές», λένε οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ. Το ίδιο και στις μεγάλες αλυσίδες και τους ομίλους λιανικής, όπου όπως λένε οι ίδιοι «πρέπει να γίνουμε τιραμόλες» από πόστο σε πόστο και από όροφο σε όροφο.

Ολα αυτά στο έδαφος της συνεχιζόμενης επίθεσης στα δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, με πρόσφατο παράδειγμα την καμένη αποθήκη της οδού Ορφέως στον Ελαιώνα, με την εργοδοσία να αναγκάζει τους εργαζόμενους να δουλεύουν μέσα στα αποκαΐδια, δίπλα σε ετοιμόρροπο κτίριο.

Για τους ομίλους στο Εμπόριο η ένταση της εκμετάλλευσης σημαίνει νέα κέρδη, νέες επενδυτικές δραστηριότητες, κλεμμένος κόπος δηλαδή των εργαζομένων του κλάδου για να μπουν ξανά στην παραγωγή και να φέρουν νέα, μεγαλύτερα κέρδη. «Μόνο για το 2025 οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 95 εκατ. ευρώ, ενώ για την επόμενη διετία εκτιμώνται στα ίδια επίπεδα, περίπου 190 - 200 εκατ. ευρώ», είχε δηλώσει στις αρχές του χρόνου ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, τότε πρόεδρος της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και CEO του «Metro» («My market»).

Παράλληλα, για να θωρακιστεί η ανθεκτικότητα των ομίλων ή επειδή βρίσκουν «νέα επενδυτικά πεδία ενδιαφέροντος» προχωρούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, όπως η εξαγορά της «Κρητικός» από τον «Μασούτη», η αναδιοργάνωση στα ΙΚΕΑ που φέρνει απολύσεις με τη μορφή της «εθελούσιας εξόδου», το κλείσιμο του καταστήματος «Notos» στην οδό Σταδίου πετώντας στον δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενους.

Δεν διστάζουν μάλιστα αυτά τα δυσθεώρητα ποσά και τα επενδυτικά πλάνα να τα μοστράρουν σε επίσημες εταιρικές ανακοινώσεις στους εργαζόμενους, να κάνουν «φιέστες» για να δείξουν ότι «είμαστε όλοι μαζί», ζητώντας τη στράτευση πίσω από τις στοχεύσεις τους.

Οι εμποροϋπάλληλοι δεν έχουν κανένα κοινό με τους εργοδότες, καθώς ξέρουν καλά ότι η δίψα για το κέρδος είναι αυτή που έχει διαλύσει τη ζωή τους, που έχει ξεχειλώσει τα ωράριά τους, που είναι από τους πρώτους κλάδους που δέχτηκαν χτύπημα στην κυριακάτικη αργία. Γιατί; Γιατί ο εργάσιμος χρόνος είναι «χρυσωρυχείο» που όσο ξεχειλώνεται και «διευθετείται» τόσο περισσότερο κερδίζουν οι εργοδότες, μεγαλώνοντας το μέρος της απλήρωτης δουλειάς.

Οι χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου «δεν συνηθίζουν», όπως λένε, ότι πλέον η Κυριακή τους θα είναι μία ακόμα εργάσιμη μέρα. Και η απεργία τους μετατρέπεται σε μεγάλο σταθμό στην αναμέτρηση με μια πολιτική που υλοποιείται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, ξηλώνοντας «κόμπο - κόμπο» τη μοναδική μέρα που είχαν μόνο για τον εαυτό τους, για να τη μοιράζονται με την εργοδοσία. Τα μονοπώλια του κλάδου «παρήγγειλαν» το ξήλωμά της, οι κυβερνήσεις των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - Τσίπρα το υλοποίησαν (βλ. και δίπλα) με διαδοχικά νομοθετήματα. Στο ίδιο πλαίσιο διέλυσαν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και επέκτειναν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, εφαρμόζοντας τις «βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές», δηλαδή τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ για ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση των ομίλων.

Σήμερα, που το κεφάλαιο ετοιμάζει νέα εφόρμηση στα δικαιώματα των εργαζομένων και στο Εμπόριο, απαιτώντας περισσότερες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους, η απεργία αυτή, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις πρόσφατες αναμετρήσεις σε άλλους κλάδους του ιδιωτικού τομέα, δείχνει τον δρόμο της σύγκρουσης για τη ζωή που αξίζει σήμερα στην εργατική τάξη.

Γι' αυτό και την Κυριακή 19 Ιούλη - πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, ενώ ειδικά στις τουριστικές περιοχές λειτουργούν τις Κυριακές από Μάη έως Οκτώβρη - οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι αφήνουν τα πόστα τους και κατεβαίνουν στον αγώνα. Οπως είχε πει και μια εργαζόμενη σε μία από τις περιοδείες του ΣΕΑ, «ναι, ξέρω, στις 19 τα λέμε έξω από τα "Notos" στην απεργία».

Οι διεκδικήσεις των εμποροϋπαλλήλων

Μπροστά στην απεργία η ΟΙΥΕ και τα Συνδικάτα διατρανώνουν τις διεκδικήσεις τους για κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, αυξήσεις στους μισθούς με βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ και προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Απαιτούν μείωση του εργάσιμου χρόνου με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου. Επιπλέον, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Κατοχύρωση επιδομάτων όπως γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας, κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Εξω από τα «Notos» (Σταδίου και Αιόλου) θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ., όπου καλούν η ΟΙΥΕ, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά με προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό και το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής.

Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, με την Ενωση Εμποροϋπαλλήλων να καλεί στις 10.30 π.μ. έξω από το κατάστημα των «Notos» στην οδό Τσιμισκή.

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., «Γυάλινο» (Συμβολή Μιχαήλ Αγγέλου και Χαριλάου Τρικούπη).

- Ηράκλειο, 10 π.μ., Δικαστήρια.

- Καλαμάτα, 11 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους.

- Κέρκυρα, 10 π.μ., Πόρτα Ριάλα.

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία.