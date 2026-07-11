Το ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας με τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων

Σαν σε σκυταλοδρομία, οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια ξήλωσαν την κυριακάτικη αργία ειδικά στο Εμπόριο. Υλοποιώντας τη στρατηγική της ΕΕ για περισσότερη «ευελιξία» και δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα, με ωράρια - λάστιχο, για τα κέρδη των ομίλων, μετέτρεψαν τελικά την κυριακάτικη αργία σε μία ακόμα μέρα ξεζουμίσματος. Ο «Ριζοσπάστης» καταγράφει βασικούς σταθμούς σε αυτήν την πορεία:

- 2013, συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ: Επέκταση της δυνατότητας για «προαιρετική» λειτουργία καταστημάτων 8 Κυριακές τον χρόνο. Εναν χρόνο μετά, με Υπουργική Απόφαση επετράπη το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων τις 52 Κυριακές του χρόνου, ξεκινώντας από τις «τουριστικές περιοχές».

- 2015, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρας) - ΑΝΕΛ: Το τρίτο μνημόνιο έβαζε μπρος το ολοκληρωτικό ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας, αναφέροντας ότι «οι αρχές θα απελευθερώσουν το κυριακάτικο εμπόριο».

- 2017, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρας) - ΑΝΕΛ: «Απελευθέρωση» της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές από τις αρχές Μάη έως το τέλος Οκτώβρη σε περιοχές που χαρακτηρίζονται «τουριστικές», εντάσσοντας σε αυτές τον δήμο Αθηναίων, το παραλιακό μέτωπο από Πειραιά μέχρι Σούνιο, περιοχές του Πειραιά, τον δήμο Θεσσαλονίκης και την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

- 2019, κυβέρνηση ΝΔ: Η παραπάνω ρύθμιση επεκτάθηκε, ώστε να λειτουργεί και το «εκπτωτικό χωριό» στα Σπάτα 32 Κυριακές τον χρόνο.

- 2022, κυβέρνηση ΝΔ: Μετά την κατάργηση των «ενδιάμεσων εκπτώσεων» (2022) έρχεται τροπολογία για να μη χάσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανοίγουν την Κυριακή. Αποφασίστηκε η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και την τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη.

- 2024, κυβέρνηση ΝΔ: Αντί της «τελευταίας Κυριακής του Νοεμβρίου» (όπως ίσχυε μέχρι τότε) επιτρέπεται πλέον η λειτουργία την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, δηλαδή την Κυριακή μετά την «Black Friday».

- 2026, κυβέρνηση ΝΔ: Στον πρόσφατο νόμο για την «ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών» εισήγαγε διάταξη για την επέκταση της εργασίας την Κυριακή σε μια σειρά κλάδους της Βιομηχανίας.