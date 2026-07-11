ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

«Πτυχία με αξία και όχι με τιμή - Το άρθρο 16 δεν θα αναθεωρηθεί!»

Κάλεσμα στο συλλαλητήριο την Τρίτη μαζί με τα σωματεία των εργαζομένων

Σε μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο μαζί με τα σωματεία των εργαζομένων που θα βρίσκονται στον δρόμο την Τρίτη 14 Ιούλη, ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση, καλούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16.

Μεταξύ άλλων οι Φοιτητικοί Σύλλογοι σημειώνουν: «Ντροπή! Προσπαθούν να αποφασίσουν "για εμάς χωρίς εμάς", να ψηφίσουν μια αντιδραστική τομή για τα πανεπιστήμιά μας πίσω από την πλάτη των φοιτητών! Οι φοιτητές, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι που επίτηδες προχωράει η συζήτηση, δεν θα αφήσουμε να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια και να υποβαθμιστούν οι σπουδές και τα πτυχία μας!

Ηδη η κυβέρνηση έχει πάρει μια πρώτη απάντηση. Η πλειοψηφία των Φοιτητικών Συλλόγων της χώρας έχει τοποθετηθεί ενάντια στην αναθεώρηση με κοινή ανακοίνωση, έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις, μαχητικές κινητοποιήσεις έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και τη Βουλή.

Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, με βάση τις αποφάσεις των Φοιτητικών Συλλόγων! Αν η κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 νομίζουν ότι θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, είναι γελασμένοι».

Το κάλεσμα μέχρι στιγμής υπογράφουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι: Φιλοσοφικής, Φυσικού, Γεωλογικού, Νηπιαγωγών, Κοινωνιολογίας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μηχανικών, ΣΕΥΠ, ΣΕΤΠ ΠΑΔΑ.