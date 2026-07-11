ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ολοι στη στάση εργασίας στις 14 Ιούλη - Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία

Ο «Ριζοσπάστης» συζητά με συνδικαλιστές από την Υγεία και την Εκπαίδευση μπροστά στην κινητοποίηση και την κλιμάκωση προς τη ΔΕΘ

Σε χώρους δουλειάς σε όλο το Δημόσιο συνεχίζουν να μεταφέρουν μαχητικά οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, εκλεγμένοι σε Ομοσπονδίες και Σωματεία, το απεργιακό κάλεσμα για τη στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιούλη, από τις 11 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας, ενάντια στην προωθούμενη αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 12 μ. στα Προπύλαια, μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή. Στη Θεσσαλονίκη, στις 12 μ. στην πλατεία Βενιζέλου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το άρθρο 103, με το οποίο η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας, συνδέοντας την «αξιολόγηση» με απολύσεις. Η επίθεση όμως είναι συνολική: Με το άρθρο 16 επιδιώκεται να κατοχυρωθούν πλήρως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να προχωρήσει η εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ με το άρθρο 79 επιχειρείται να μπει συνταγματικός «κόφτης» στις κοινωνικές δαπάνες. Την ίδια ώρα, τα σωματεία απαιτούν την κατάργηση του άρθρου 86 και του νόμου περί «ευθύνης υπουργών»: Για τους υπαλλήλους επισείουν πειθαρχικά και απολύσεις, ενώ για τους πολιτικούς τους προϊσταμένους διατηρούν την προστασία.





Η μονιμότητα έχει ήδη χτυπηθεί στην πράξη

Μπροστά σε αυτήν τη μάχη ο «Ριζοσπάστης» συζητά με τοντονκαι τον

Στο δημόσιο σύστημα Υγείας, επισημαίνει ο Γ. Γαλανόπουλος, σχεδόν το ένα τρίτο του προσωπικού είναι επικουρικοί, συμβασιούχοι ή εργαζόμενοι με άλλες ελαστικές σχέσεις, παρότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην Εκπαίδευση. Από την Πρωτοβάθμια, ο Ν. Βουρδουμπάς αναφέρει ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς είναι συμβασιούχος και ότι την περασμένη σχολική χρονιά εργάστηκαν περίπου 40.000 αναπληρωτές. Παρ' όλα αυτά, η χρονιά έκλεισε με περισσότερα από 5.000 κενά.

Στη Δευτεροβάθμια, συμπληρώνει ο Ανδ. Καργόπουλος, οι ανάγκες έφταναν τους 50.000 αναπληρωτές, ενώ οι αρχικές πιστώσεις κάλυπταν περίπου 37.000. Εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις τον Οκτώβρη, όμως χιλιάδες κενά παρέμειναν έως το τέλος της χρονιάς.

Η αναθεώρηση, επομένως, δεν έρχεται να διορθώσει κάποια «παθογένεια». Ερχεται να γενικεύσει και να θωρακίσει συνταγματικά την εργασιακή ομηρία που ήδη κυριαρχεί σε νοσοκομεία και σχολεία.

Την έλλειψη προσωπικού την πληρώνουν ασθενείς και μαθητές

Στα νοσοκομεία, η ανακύκλωση συμβασιούχων πλήττει άμεσα την περίθαλψη. Επικουρικοί γιατροί και άλλοι υγειονομικοί αποχωρούν μόλις αρχίζουν να αποκτούν εμπειρία στη λειτουργία ενός τμήματος και ειδικές επιστημονικές δεξιότητες. «Εκεί που πάνε να μάθουν πώς δουλεύει το σύστημα και να εξελιχθούν επιστημονικά, φεύγουν», σημειώνει ο Γ. Γαλανόπουλος. Ετσι διακόπτεται η επιστημονική συνέχεια και χάνονται πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία.

Στην Εκπαίδευση, ο Ανδ. Καργόπουλος μεταφέρει την εικόνα από την Ειδική Αγωγή: Χιλιάδες παιδιά περιμένουν στα ΚΕΔΑΣΥ για αξιολόγηση και διάγνωση, ενώ άλλα μένουν χωρίς Παράλληλη Στήριξη ή Τμήμα Ενταξης. Οι ελλείψεις και οι καθυστερημένες προσλήψεις μεταφράζονται σε χαμένες ώρες και υποβαθμισμένα μορφωτικά δικαιώματα.

«Πλέον κάνουμε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς μέσα σε ένα σχολείο εκτός από το βασικό», αναφέρει. «Κάνουμε τον σχολικό σύμβουλο, τον νοσηλευτή, τον γραμματέα, τον ψυχολόγο, ακόμα και τον καθαριστή, επειδή δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό. Και στο τέλος προσπαθούμε να κάνουμε και το μάθημά μας».

Ποιος είναι ο «καλός» δημόσιος υπάλληλος;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει την άρση της μονιμότητας ως μέσο για να απομακρύνονται οι «ανεπαρκείς». Οι συνδικαλιστές αντιστρέφουν το ερώτημα: Ποιος θα αξιολογεί, με ποια κριτήρια και για ποιον σκοπό;

Ο Γ. Γαλανόπουλος φέρνει το παράδειγμα του γιατρού που αρνείται να αντιμετωπίσει τον ασθενή ως «πελάτη», να εισπράττει από το απογευματινό επί πληρωμή έργο ή να μοιράζεται ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. «Για εμάς αυτός είναι καλός γιατρός. Είναι αυτός που χρειάζονται οι ασθενείς», τονίζει. Είναι όμως «καλός» για ένα κράτος που λειτουργεί τα νοσοκομεία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ή θα κρίνεται αρνητικά επειδή αντιστέκεται στην εμπορευματοποίηση;

Στα σχολεία, συμπληρώνει ο Ν. Βουρδουμπάς, οι νόμοι της «αξιολόγησης» εφαρμόζονται ήδη. Δεν κάλυψαν τα κενά, δεν αύξησαν τη χρηματοδότηση, ούτε εξασφάλισαν ασφαλή κτίρια. Αντίθετα, υπηρετούν την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. «Η έλλειψη μόνιμης και σταθερής εργασίας υποβαθμίζει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο τα σχολεία - όχι η μονιμότητα», τονίζει.

Μαζί με την «αξιολόγηση» έρχονται τα πειθαρχικά και η επιβολή σιωπής. Τρεις εκπαιδευτικοί στη Λακωνία κλήθηκαν ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου επειδή συμμετείχαν στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία - αποχή από την ατομική «αξιολόγηση». Δεν κατηγορήθηκαν για πλημμελή εκτέλεση του έργου τους, αλλά για συμμετοχή σε συλλογική συνδικαλιστική απόφαση.

Αυτήν την πείρα γενικεύει το νέο Πειθαρχικό, επισημαίνει ο Ανδ. Καργόπουλος, αναφερόμενος και στην ποινικοποίηση ακόμα και όσων λέει ο εκπαιδευτικός στην τάξη, σχετικά π.χ. με τον πόλεμο, την Παλαιστίνη. Η απειλή της απόλυσης στρέφεται ενάντια στον εργαζόμενο που καταγγέλλει τις ελλείψεις, αντιστέκεται στην εμπορευματοποίηση, οργανώνεται και διεκδικεί.

Οι ανάγκες στον «κόφτη», Υγεία και Παιδεία στην αγορά

Κοινός παρονομαστής των άρθρων 103, 16 και 79 είναι ότι οι ανάγκες του λαού αντιμετωπίζονται ως κόστος και πεδίο επιχειρηματικής δράσης.

«Ο μαθητής και ο φοιτητής δεν μπορούν να είναι πελάτες», τονίζει ο Ανδ. Καργόπουλος. «Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να σκέφτεται πώς θα γίνει πιο δημοφιλής ή πιο εμπορικός απέναντι στον πελάτη. Η σχέση πρέπει να είναι επιστημονική και παιδαγωγική».

Εκπαιδευτικοί και φοιτητές έχουν βρεθεί ξανά μαζί στις κινητοποιήσεις ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οπως επισημαίνει ο Ν. Βουρδουμπάς, τους ενώνει ο αγώνας «για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα».

Οι δημοσιονομικοί «κόφτες» αποτυπώνονται στις περιορισμένες προσλήψεις, στα επικίνδυνα σχολικά κτίρια και στην υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ο Γ. Γαλανόπουλος, η οικονομία «αντέχει» για δισεκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς, ΝΑΤΟικές υποχρεώσεις, φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε συνθήκες βαθύτερης πολεμικής εμπλοκής το κράτος χρειάζεται και έναν δημόσιο υπάλληλο που δεν θα αμφισβητεί τους στόχους του, ούτε θα αντιδρά όταν οι λαϊκές ανάγκες θυσιάζονται.

Εφησυχασμός για να μην «κουνηθεί φύλλο»

Υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, όπως και μια σειρά Ομοσπονδίες και Σωματεία, πρότειναν 24ωρη απεργία, όμως η πρόταση δεν υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία της ΑΔΕΔΥ.

Οπως καταγγέλλει ο Γ. Γαλανόπουλος, η ΔΑΚΕ και οι άλλες δυνάμεις, στηρίζοντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, υποστήριξαν ότι η αναθεώρηση «δεν είναι για τώρα», δεν θα έχει άμεσες συνέπειες και «δεν γίνεται να κινητοποιηθούμε μέσα στο κατακαλόκαιρο». Ο Ν. Βουρδουμπάς προσθέτει ότι επικαλέστηκαν ακόμα και την έλλειψη της αναγκαίας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αντί να προετοιμάσουν την απάντηση των εργαζομένων καλλιέργησαν αναμονή και εφησυχασμό, αφήνοντας ελεύθερο έδαφος στην κυβέρνηση.

Αποκαλυπτική είναι και η πείρα του 2019. Περισσότερες από 150 συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν ζητήσει να αναθεωρηθεί το άρθρο 103, ώστε να αρθεί η απαγόρευση μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και να ανοίξει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το μόνο κόμμα που προώθησε την πρόταση αυτή ήταν το ΚΚΕ, ενώ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι άλλες αστικές δυνάμεις την απέρριψαν. Η στάση αυτή αποκαλύπτει την κοινή στρατηγική τους, πέρα από επιμέρους διαφορές και κυβερνητικές εναλλαγές.

Από τις 14 Ιούλη στη μεγάλη κινητοποίηση της ΔΕΘ

Η στάση εργασίας στις 14 Ιούλη είναι ένας ακόμα σταθμός στη μεγάλη μάχη. Η 95η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ αποφάσισε άλλωστε ομόφωνα και τη συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη, ενώ εκπαιδευτικά σωματεία από όλη τη χώρα προετοιμάζουν μαζική «άνοδο» στη Θεσσαλονίκη.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο εκείνες τις μέρες θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη όχι ως θεατές στις κυβερνητικές και προεκλογικές φιέστες, αλλά ως πρωταγωνιστές της διεκδίκησης: Για μαζικές μόνιμες προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, γενναία χρηματοδότηση, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Παιδείας.

«Με τη μαζική μας συμμετοχή θα φωνάξουμε ένα μεγάλο "δεν πάει άλλο"», τονίζει ο Ανδ. Καργόπουλος. Απέναντι στην κυβέρνηση και σε κάθε επίδοξο συνεχιστή της ίδιας πολιτικής, η απάντηση βρίσκεται στο οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα και στη διεκδίκηση με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.