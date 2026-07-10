ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σε εξέλιξη το μαχητικό άνοιγμα για την επιτυχία της στάσης εργασίας

Σε χώρους δουλειάς σε όλο το Δημόσιο συνεχίζουν να μεταφέρουν μαχητικά οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, εκλεγμένοι σε Ομοσπονδίες και Σωματεία, το απεργιακό κάλεσμα για τη στάση εργασίας στις 14 Ιούλη, από τις 11 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας, ενάντια στην προωθούμενη αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 12 μ. στα Προπύλαια, μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή.

Στην Πάτρα, συγκέντρωση θα γίνει στις 11.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στο Ηράκλειο, στις 12 μ., στην πλατεία Λιονταριών. Στα Γιάννενα, στις 12 μ., στην Περιφέρεια Ηπείρου. Στο Αγρίνιο στις 12 μ., στον πεζόδρομο του δημαρχείου.

Στο πλαίσιο αυτό, χτες η Μαίρη Αγρογιάννη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Νίκαιας και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, περιόδευσε στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και στη συνέχεια στον «Αγιο Σάββα». Περιοδείες έγιναν επίσης στον «Ερυθρό Σταυρό», στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στο Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, στο Πάντειο και στο ΠΑΠΕΙ, στη Μηχανογράφηση του ΕΦΚΑ, καθώς και σε υπηρεσίες των δήμων Αγίας Βαρβάρας και Βριλησσίων.

«Με τι θράσος θα αξιολογήσουν έναν για 20 ασθενείς;»

Στα δύο νοσοκομεία, οι περιοδείες μετατράπηκαν σε συζητήσεις για όσα ζουν οι υγειονομικοί καθημερινά: Την υποστελέχωση, τις βάρδιες που δεν βγαίνουν, τους συμβασιούχους, την αξιολόγηση, τη στοχοθεσία, τους εργολάβους και τους ιδιώτες. Πάνω σε αυτήν την πείρα, η Μ. Αγρογιάννη ανέδειξε ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι απλά μια «θεσμική» κουβέντα, αλλά αφορά κάθε εργαζόμενο που βλέπει τη ζωή του να τσακίζεται από το κράτος, που επιδιώκεται να γίνει ακόμα πιο εχθρικό για τα συμφέροντα του λαού. Με το άρθρο 103, που ανοίγει δρόμος για χτύπημα της μονιμότητας και απολύσεις, όπως και με το άρθρο 16 για νέα βήματα εμπορευματοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ οι δημοσιονομικοί «κόφτες» θα δένουν πιο σφιχτά τις κοινωνικές ανάγκες στις αντοχές της πολεμικής οικονομίας.

Στο «Αλεξάνδρα», σε τμήμα νοσηλείας, η συζήτηση έπιασε αμέσως το νήμα της αξιολόγησης και της στοχοθεσίας, της προσαρμογής δηλαδή στις προτεραιότητες του σάπιου αστικού κράτους. «Εδώ έχουμε ένα άτομο για 20 ασθενείς», ανέφερε εργαζόμενη. «Με τι θράσος έρχονται να πουν ότι θα αξιολογήσουν τον εργαζόμενο που είναι ένας για 20 ασθενείς;», απάντησε η Μ. Αγρογιάννη, δείχνοντας πως η επίθεση στη μονιμότητα συνδέεται με την καθημερινότητα των τμημάτων: Θέλουν εργαζόμενο που θα βγάζει όλο και περισσότερη δουλειά με όλο και λιγότερο προσωπικό, που δεν θα αντιδρά, που θα έχει πάνω από το κεφάλι του την αξιολόγηση και, αύριο, την απειλή της απόλυσης.

Μονάδα Νεογνών: Εκεί που τα «δημιουργικά μαθηματικά» γίνονται κίνδυνος

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η συζήτηση σε τμήμα Νεογνών. Εργαζόμενη περιέγραψε ότι «δεν βγαίνουν οι άδειες, δεν βγαίνουν οι βάρδιες», ότι η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας μένει με ένα άτομο ανεξάρτητα από το πόσα παιδιά έχει, ότι η Μονάδα με 8 θέσεις πολλές φορές φτάνει να έχει 11 παιδιά.

Απέναντι στις κυβερνητικές φιέστες περί «αναβάθμισης», με τον υπουργό Υγείας να μετρά τοκετούς και μαίες για να εμφανίσει βολικές αναλογίες, η εργαζόμενη απάντησε με αυτό που κρύβουν οι αριθμοί: Το «Αλεξάνδρα» συνδέεται με μεγάλο περιγεννητικό κέντρο και Μονάδα κυήσεων υψηλού κινδύνου. Εκεί φτάνουν πρόωρα 22, 23 και 24 εβδομάδων. Δεν πρόκειται για «μέσο όρο» τοκετών, αλλά για περιστατικά όπου μία εργαζόμενη μπορεί να κρατά ταυτόχρονα Μονάδα, ανοιχτή νοσηλεία, φωτοθεραπείες και παραλαβές. «Τα δευτερόλεπτα σε εμάς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο», είπε.

Η ίδια θύμισε ότι οι αποφάσεις του ΚΕΣΥ προβλέπουν πολύ μεγαλύτερη στελέχωση, με την Μ. Αγρογιάννη να στέκεται ακριβώς εκεί: Δεν εφαρμόζουν ούτε τα δικά τους όρια ασφαλούς λειτουργίας, γιατί αυτά σημαίνουν προσωπικό, μισθούς, χρηματοδότηση. Δηλαδή «κόστος» για το κράτος, που την ίδια στιγμή βρίσκει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, επιχειρηματικές επιδοτήσεις και ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία.

Η ασθενής που έζησε για τα καλά το «καλύτερο ΕΣΥ»

Την εικόνα συμπλήρωσε η παρέμβαση ασθενούς σε Παθολογική κλινική. Εργαζόταν 37 χρόνια, πλήρωνε εισφορές και, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, βρέθηκε σε μια κατάσταση που δεν πίστευε πως υπάρχει. Μέχρι τότε, όπως είπε, νόμιζε ότι όσα ακούγονταν για τα δημόσια νοσοκομεία ήταν «αντικυβερνητική προπαγάνδα». Τώρα ζούσε τρεις μέρες άπλυτη και άυπνη, με τα ρούχα που φορούσε όταν μπήκε έκτακτα στο νοσοκομείο. «Δεν είναι μόνο τα ράντζα», τόνισε, μιλώντας για σπασμένα φορεία, έλλειψη χώρων και ένταση που γεννιέται από τις ίδιες τις άθλιες συνθήκες, ενώ οι εργαζόμενοι «κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν».

«Οταν είναι χειρότερο για τους εργαζόμενους, είναι χειρότερο και για τους ασθενείς», σημείωσε η Μ. Αγρογιάννη, καλώντας να γίνει κοινή υπόθεση η διεκδίκηση για προσλήψεις, χρηματοδότηση, δημόσια και δωρεάν Υγεία, χωρίς επιχειρηματική δράση, στοιχεία δηλαδή που αποτελούν διεκδικήσεις μπροστά στη στάση εργασίας.

Στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η συζήτηση για τους δημοσιονομικούς «κόφτες» έδεσε με την καθημερινή πείρα των εργαζομένων. Οπως ειπώθηκε, από τα μισά του χρόνου και μετά, ιδιαίτερα από τον Σεπτέμβρη έως τα Χριστούγεννα, αρχίζουν οι περιορισμοί, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που αναγκάζονται να δανείζονται υλικά από άλλη μονάδα για να δουλέψουν.

Η Μ. Αγρογιάννη εξήγησε ότι ο «κόφτης» δεν εμφανίζεται μόνο ως ρητή απαγόρευση. Βρίσκεται στον προϋπολογισμό, στις εγκρίσεις, στις καθυστερήσεις, στις προτεραιότητες: Στο ποια ανάγκη του ασθενή θεωρείται «δαπάνη» και ποια πληρωμή προς εργολάβους και ιδιώτες θεωρείται αυτονόητη. Αυτό το Δημόσιο θέλουν να θωρακίσουν: Λιτό για τις λαϊκές ανάγκες, ανοιχτό για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό «συνταγματοποιούν» και τους κόφτες...

«Αγιος Σάββας»: Η υποστελέχωση ανοίγει δρόμο στους ιδιώτες

Στον «Αγιο Σάββα», η κουβέντα με διοικητικούς υπαλλήλους ανέδειξε πώς οι ελλείψεις μετατρέπονται σε μηχανισμό ιδιωτικοποίησης. Στη Διαχείριση, όπως ειπώθηκε, έχουν μείνει δύο άτομα από έξι, ενώ οι αναθεωρήσεις των οργανισμών καταργούν κενές θέσεις και έτσι «εξαφανίζουν» στα χαρτιά τις πραγματικές ανάγκες.

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά στον αξονικό, με εργαζόμενους να μεταφέρουν ότι η διοίκηση βρίσκεται σε συνεργασία με ιδιωτικό κέντρο για τις γνωματεύσεις. Η Μ. Αγρογιάννη σημείωσε ότι αυτή είναι γενική κατεύθυνση: Υποστελεχώνουν μια υπηρεσία, τη φτάνουν στο όριο και μετά εμφανίζουν τον ιδιώτη ως «λύση». Μόνο που αυτή η «λύση» πληρώνεται αδρά από κρατικό χρήμα, ενώ για μόνιμο προσωπικό απαντούν πως δεν υπάρχουν λεφτά.

Αντίστοιχα, στη συζήτηση με εργαζόμενους και τραυματιοφορείς αναδείχθηκε η κατάσταση με τους συμβασιούχους και τα προγράμματα, τους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, αλλά και η κοροϊδία για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Οι ίδιοι που κρατούν όρθια τα νοσοκομεία αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι, φθηνοί και προσωρινοί. Αυτό δείχνει γιατί η μάχη για τη μονιμότητα δεν είναι «προνόμιο», αλλά όρος για να υπάρχουν σταθερές υπηρεσίες Υγείας για τον λαό.

Στο Παθολογοανατομικό, εργαζόμενη μετέφερε ότι, παρά την υποστελέχωση, τα αποτελέσματα παραδίδονται το αργότερο σε έναν μήνα. Το τίμημα όμως είναι δουλειά από το πρωί έως τις 9 το βράδυ, έξι μέρες τη βδομάδα, για εξετάσεις που μπορεί να κρίνουν τη θεραπεία ενός ασθενούς. Ετσι βγαίνουν οι «στόχοι» στο νοσοκομείο - επιχείρηση: Με εξουθενωμένους εργαζόμενους και απλήρωτο χρόνο.

Στις 14 Ιούλη στον δρόμο, με συνέχεια στη ΔΕΘ

Οπως τόνισε η Μ. Αγρογιάννη, η στάση εργασίας στις 14 Ιούλη είναι σταθμός σε μια σύγκρουση που δεν αρχίζει και δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζεται με την οργάνωση της συμμετοχής στο μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, εκεί όπου κυβέρνηση και επίδοξοι «σωτήρες» θα στήσουν την πασαρέλα της παροχολογίας και θα ζητούν από τον λαό να μείνει θεατής.

Κόντρα σε αυτή τη δηλητηριώδη λογική της «αναμονής», οι εργαζόμενοι καλούνται να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες: Μόνιμη και σταθερή δουλειά, αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις, χρηματοδότηση, δημόσια και δωρεάν Υγεία χωρίς ιδιώτες και επιχειρηματική δράση. Να μη γίνει η οργή παραίτηση και μοιρολατρία, αλλά οργανωμένη δύναμη και διεκδίκηση, μέσα στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, στον δρόμο. Γιατί ρεαλιστικό δεν είναι να μετριούνται ασθενείς, βάρδιες και υλικά με το κομπιουτεράκι του κόστους. Ρεαλιστικό είναι να παλέψουν οι εργαζόμενοι με βάση τις ανάγκες τις δικές τους και των ασθενών.

Οι περιοδείες σε χώρους του Δημοσίου συνεχίζονται και σήμερα Παρασκευή:

Στις 10 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα περιοδεύσει η Νίκη Χρονοπούλου, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και πρόεδρος της ΟΔΠΤΕ. Στις 9.30 π.μ. στη ΝΟΠΕ η Ρόζα Κότσιφα, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΔΠΤΕ, η οποία στις 2 μ.μ. θα μιλήσει με τους εργαζόμενους του ΕΚΠΑ που δουλεύουν στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Στις 11 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η Αντωνία Ψάλτου, οργανωτικός γραμματέας της ΟΔΠΤΕ. Στις 10 π.μ. στον ΕΦΚΑ Πατησίων η Γιώτα Κίτσου, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ. Στις υπηρεσίες του πρασίνου, στο δημαρχείο και σε παιδικούς σταθμούς του δήμου Περάματος, ο Μάκης Τσελέντης, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ. Στον δήμο Κηφισιάς ο Σπύρος Κωνσταντάς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ ΟΤΑ. Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της αποκεντρωμένης διοίκησης και του ΕΦΚΑ στον δήμο Ξάνθης η Βούλα Μαχαιρίδου, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ. Στις 9 π.μ. στις διοικητικές υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λάρισα, ο Χρήστος Μπίκας, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ. Αργότερα θα επισκεφτεί τους εργαζόμενους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στις 10 π.μ. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ.