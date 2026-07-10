ΛΙΒΑΝΟΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Τα εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ δεν έχουν τέλος

2026 The Associated Press. All

Ο στρατός του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα εναντίον Παλαιστινίων και Λιβανέζων, και από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι χτες τα χαράματα ο ισραηλινός στρατός είχε αυξήσει κι άλλο τη μαύρη λίστα των θυμάτων του σε Γάζα και Λίβανο: Στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον 8 αμάχους και στον Λίβανο άλλους 2. Στη Γάζα οι νεκροί ξεπερνούν τουςαπό τον Οκτώβρη 2023, ενώ στο Λίβανο οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει πάνω απόνεκρούς από τον περασμένο Μάρτη.

Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, όπου οι Ισραηλινοί παρά τη στρατιωτική υπεροπλία τους συναντούν εμπόδια από τα ένοπλα τμήματα της Χεζμπολάχ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης να δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει τη «βοήθεια» του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ Αλ Σαράα για την «αντιμετώπιση» της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι κατά τη συνάντησή τους στην Αγκυρα την Τετάρτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Σαράα (Τζολάνι όταν ήταν επικεφαλής των τζιχαντιστών) ανέλαβε «δεσμεύσεις» για να «βοηθήσει» με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ πρόσθεσε ότι ο Σαράα έχει «ήδη» κάνει «σπουδαία δουλειά» στη Συρία, «ενώνοντας» τάχα όλη τη χώρα. «Δεν θα σας πω τι είπε, αλλά ναι, ήταν σπουδαίος σήμερα», είπε ο Τραμπ, που προ εβδομάδων είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για την ...αντιπαραγωγική τακτική της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου στον Λίβανο να βομβαρδίζει μέχρι ισοπέδωσης τα πάντα.

Να ερευνηθούν τα εγκλήματα του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία

Τη διενέργεια έρευνας για εγκλήματα πολέμου, λόγω του αφανισμού πολλών οικογενειών στον νότιο Λίβανο στη διάρκεια του πολέμου, ζήτησε χτες η Διεθνής Αμνηστία. Η ΜΚΟ αναφέρει τουλάχιστον 3 χαρακτηριστικές ισραηλινές επιθέσεις σε σπίτια αμάχων μεταξύ 6 και 13 Μάρτη, κατά τις οποίες αφανίστηκαν 24 άμαχοι, μεταξύ τους 12 παιδιά.

Χτες πάντως συνεχίστηκαν οι κυνικές - προκλητικές δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων: Ο υπουργός Αμυνας Ι. Κατς δικαιολόγησε τις εγκληματικές επιθέσεις στον Λίβανο λέγοντας ότι ήταν «απάντηση» σε «επιθέσεις» της Χεζμπολάχ. Με την αφορμή αυτή, επανέλαβε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στο λιβανέζικο έδαφος και στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» όσο καιρό «θεωρηθεί απαραίτητος», και ότι το Ισραήλ «δεν ζητά την άδεια κανενός για να μπει στον Λίβανο, ούτε χρειάζεται έγκριση για να παραμείνει».

Στο μεταξύ, τις επόμενες μέρες αναμένεται στη Βηρυτό αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία για να συντονίσει την πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας - πλαίσιο ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανο η οποία υπεγράφη στις 26 Ιούνη στην Ουάσιγκτον. Εκεί μεταξύ άλλων προβλέπονται ο συντονισμός επιχειρήσεων για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ (παρά τη σθεναρή αντίδραση της οργάνωσης και αρκετών κομμάτων της αντιπολίτευσης) και η «αποχώρηση» (ή καλύτερα αναδιάταξη) των ισραηλινών στρατευμάτων από «πιλοτικές» περιοχές του νότιου Λιβάνου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στον Λίβανο, Μισέλ Ισα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για εφαρμογή της «αποχώρησης» ισραηλινών στρατευμάτων στις «πιλοτικές ζώνες» ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ - Ισραήλ - Λιβάνου την επόμενη βδομάδα στη Ρώμη.

Παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές στις 28 Νοέμβρη

Προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε χτες ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς αναφέρει ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν (μετά από περίπου δύο δεκαετίες) στις 28 Νοέμβρη 2026.

«Το προεδρικό διάταγμα καλεί τον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Οχθη και στη Λωρίδα της Γάζας να συμμετάσχει στις ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου στη συγκεκριμένη ημερομηνία», ανέφερε το διάταγμα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανέβασε χτες σε τουλάχιστον 5.900 τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους της Δυτικής Οχθης λόγω επιθέσεων των κατοχικών δυνάμεων κατά την περίοδο από τον Γενάρη 2023 μέχρι τον φετινό Απρίλη. Ο οργανισμός του ΟΗΕ κατέγραψε 5.336 επιθέσεις Εβραίων εποίκων που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή ζημιές σε περιουσίες και τον τραυματισμό ή θάνατο ατόμων. Κατέγραψε επίσης τον πλήρη εκτοπισμό 45 κοινοτήτων και τον μερικό εκτοπισμό κατοίκων από άλλες 72 κοινότητες.

Στους αριθμούς αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι σε Τζενίν και Τουλκαρέμ που εκτοπίστηκαν στη διάρκεια «αντιτρομοκρατικών» επιχειρήσεων του κατοχικού στρατού κατοχής στις αρχές του 2025.