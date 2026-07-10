ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Κλειστά ξανά τα Στενά του Ορμούζ μετά την αναζωπύρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Οι εκατέρωθεν επιθέσειςσυνεχίστηκαν και το περασμένο 24ωρο, συντηρώντας το κλίμα έντασης και όξυνσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και κάνοντας «κουρελόχαρτο» το «μνημόνιο κατανόησης» της 17ης Ιούνη, που από την αρχή ήταν φανερό ότι οδηγούσε σε μια εύθραυστη εκεχειρία. Τα «μπρος - πίσω» στην αντιπαράθεση δεν έχουν αποκλείσει - επίσημα τουλάχιστον - το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ωστόσο αυτό που επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά είναι ότι η σύγκρουση στο Ιράν και για τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας περάσματος τωνείναι μέρος ενός μεγαλύτερου γεωπολιτικού «παζλ», που δείχνει την ανεπίστρεπτη πορεία κλιμάκωσης του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, ο οποίος στο υπόβαθρό του έχει τη μεγάλη αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την κυριαρχία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία.

Τα Στενά του Ορμούζ παρέμειναν κλειστά χθες, προκαλώντας επιπρόσθετη πίεση στη διεθνή ναυτιλία. Υπολογίζεται ότι πάνω από 6.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας του ΟΗΕ.

Είναι ενδεικτικό ότι χτες κατάφεραν να περάσουν τα Στενά τις πρώτες πρωινές ώρες μόλις δύο τάνκερ, εκ των οποίων το «Berg 1» είναι ιρανικών συμφερόντων και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Το άλλο τάνκερ, το «Well Sail», με σημαία των Νησιών Μάρσαλ, μετέφερε πετροχημικά προϊόντα.

Ας σημειωθεί ότι το θέμα του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ συζητήθηκε εκτενώς στο περιθώριο τηςμεταξύκαι χωρών τουτα ξημερώματα της 8ης Ιούλη. Εκεί οι ΥΠΕΞ των Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ τόνισαν (σύμφωνα με πληροφορίες του «Asharq al Awsat») τηΟι τρεις χώρες συμμετέχουν μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη λεγόμενηπου ξεκίνησε τον Ιούνη του 2004 στην Κωνσταντινούπολη, ως πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε χώρες του Κόλπου (εξαιρουμένων της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν) και του ΝΑΤΟ σε αντιτρομοκρατία, ενεργειακή ασφάλεια, αεράμυνα και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.

Ορισμένοι «Δυτικοί» αναλυτές εκτιμούν ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις μειώνονται οι πιθανότητες επίτευξης μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έως τα τέλη Αυγούστου, καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση απειλεί τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής του Περσικού Κόλπου.

Αμερικανικές επιθέσεις σε πάνω από 90 στόχους

Το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη οι ΗΠΑ επανέλαβαν τους βομβαρδισμούς σε πάνω από 90 στόχους, όπως ανακοινώθηκε, στους οποίους περιλαμβάνονται σιδηροδρομικές γέφυρες με κατεύθυνση τη Μασχάντ του ανατολικού Ιράν (όπως η σημαντική γέφυρα Ogtay Khan της βόρειας επαρχίας Γκολεστάν, που χρησιμοποιείται κυρίως για εμπόριο με Κίνα και Ρωσία), στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ραντάρ του νότιου Ιράν (μεταξύ τους το στρατηγικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς) και περιοχή περιμετρικά του πυρηνικού σταθμού Ενέργειας στο Μπουσέρ.

Από τις αμερικανικές σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του τελευταίου 48ώρου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 Ιρανοί, οι 3 από τους οποίους ήταν «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης», και τραυματίστηκαν άλλοι 78.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ, CENTCOM, οι επιθέσεις είχαν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Στους στόχους περιλαμβάνονταν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές δυνατότητες και στρατιωτικές υποδομές εφοδιασμού κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Η CENTCOM ανέφερε ότι συνολικά στις δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στις 8 και 9 Ιούλη έχουν πληγεί περίπου 170 στόχοι στο Ιράν.

Νέες επιθέσεις αναφέρθηκαν και χθες το βράδυ, ενώ αναμενόμενα ήταν και τα ιρανικά αντίποινα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ δικαιολόγησε τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν λέγοντας ότι ήταν απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά. Κάθε φορά που μας χτυπούν, θα τους χτυπάμε 20 φορές πιο δυνατά», δήλωσε.

Στις απειλές κατά του Ιράν πήρε μέρος το βράδυ της Πέμπτης και ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ι. Κατς. Στη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «είναι έτοιμες και σε εγρήγορση για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανακτήσουν την αεροπορική υπεροχή και να πλήξουν εκ νέου το Ιράν για να εξαλείψουν τις απειλές - για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί», βάζοντας στο στόχαστρο την Τεχεράνη, την Ταμπρίζ, το Ισφαχάν «και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε».

Ιρανικές καταγγελίες στον ΟΗΕ και προειδοποιήσεις

Το Ιράν, από την πλευρά του, προέβη σε ανάλογα χτυπήματα, κυρίως σε βάρος αμερικανικών στρατιωτικών συμφερόντων και στόχων σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Επιχείρησε επιθέσεις αντιποίνων ρίχνοντας 10 πυραύλους στη στρατιωτική βάση Azraq της Ιορδανίας (που χρησιμοποιείται κυρίως από τον αμερικανικό στρατό), οι οποίοι αναχαιτίστηκαν χωρίς να προκληθούν ζημιές ή θύματα.

Ειδικότερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τις σειρήνες αεράμυνας και κάλεσε τους κατοίκους να μετακινηθούν σε ασφαλείς χώρους. Οι αρχές του Κουβέιτ γνωστοποίησαν ότι αναχαίτισαν 2 βαλλιστικούς πυραύλους και 13 drones, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ το Κατάρ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας.

Στη βάση αυτών των δεδομένων, το Ιράν κατήγγειλε χτες στον ΟΗΕ τις ΗΠΑ για την παραβίαση της Χάρτας Ηνωμένων Εθνών και της πρώτης ρήτρας του μνημονίου με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις επιθέσεις σε τάνκερ για να δικαιολογήσουν «τη συνεχιζόμενη αποτυχία» τήρησης του μεταξύ τους μνημονίου.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε τις ΗΠΑ για «κατάφωρο έγκλημα πολέμου», προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέψει οι αμερικανικές επιθέσεις και παραβιάσεις του μνημονίου να θίξουν τα εθνικά συμφέροντα.

Επιπλέον, οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας τους και οι επεμβάσεις με στόχο την ανακατεύθυνση της διεθνούς ναυτιλίας από τα Στενά του Ορμούζ διαταράσσουν τις προσπάθειες επανέναρξης της διέλευσης πλοίων από την περιοχή, διακυβεύοντας «τα συμφέροντα χωρών που επωφελούνται από αυτήν», εννοώντας και το σουλτανάτο του Ομάν. Προειδοποίησαν δε τις ΗΠΑ με «συντριπτική απάντηση» σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικής επέμβασης στην περιοχή.

Παράλληλα χτες ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιτρέψει την απώλεια ελέγχου στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ: «Οι ΗΠΑ ακόμα δεν έμαθαν ότι ο εκφοβισμός και η αθέτηση των υποσχέσεών τους δεν γίνονται πλέον χωρίς συνέπειες. Ας είμαστε σαφείς: Αν χτυπήσεις, θα χτυπηθείς... Μην κάνετε άλλες άχρηστες κινήσεις, αλλιώς θα βυθιστείτε βαθύτερα. Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά υπό ιρανικές διευθετήσεις, όχι μέσω αμερικανικών απειλών».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε εναντίον οποιουδήποτε περαιτέρω αμερικανικού «στρατιωτικού τυχοδιωκτισμού», ενώ ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία και δολοφόνο», απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού Προέδρου για νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Στο φόντο του νέου γύρου εχθροπραξιών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις από τις νέες συγκρούσεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις διαπραγματεύσεις.

Το συμβόλαιο του Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου υποχωρεί κατά 0,56%, στα 77,58 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Αυγούστου σημειώνει πτώση 0,46%, στα 73,18 δολάρια το βαρέλι.

Στη Μασχάντ η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Εν μέσω της νέας ανάφλεξης, χτες ολοκληρώθηκαν με ολιγόωρη καθυστέρηση οι επικήδειες τελετές του τέως ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που δολοφονήθηκε στην αρχή του φετινού πολέμου ΗΠΑ - Ιράν. Χτες η πομπή με τη σορό του Χαμενεΐ και συγγενών του που επίσης δολοφονήθηκαν, μετά την περιφορά σε ιερούς τόπους του Ιράν και του Ιράκ, έφτασε στη γενέτειρά του, Μασχάντ, όπου θα γινόταν η τελετή ταφής, στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά, τον ιερότερο τόπο λατρείας του Ιράν. Νωρίτερα, τεράστια πλήθη Ιρανών περίμεναν στη Μασχάντ την άφιξη της νεκρικής πομπής, φωνάζοντας συνθήματα εκδίκησης κατά του Τραμπ αλλά και κατά του Ισραήλ.