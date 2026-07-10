ΡΩΣΙΑ

Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ και τα χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος θα παρατείνουν τον πόλεμο

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τον ισχυρισμό του ευρωατλαντικού στρατοπέδου ότι η κλιμάκωση θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις

Την αποφασιστικότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία για μεγαλύτερο διάστημα όσο το ευρωατλαντικό στρατόπεδο κλιμακώνει στρατιωτικά και εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Μόσχα απορρίπτει την τακτική των Ευρωπαίων και των ΗΠΑ για «αποκλιμάκωση διά της κλιμάκωσης», δηλαδή ότι οι ουκρανικές επιδρομές σε ρωσικό έδαφος θα μπορούσαν να «βοηθήσουν» στον τερματισμό του πολέμου, αντίθετα προειδοποιεί ότι θα μπορούσαν να τον παρατείνουν.

Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τους δικούς της ουρανούς, προσθέτοντας ότι αυτό ελπίζεται ότι θα δημιουργήσει περισσότερο χώρο για να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε: «Είναι μια κλιμάκωση, αλλά είναι επίσης μια κλιμάκωση που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ενός τέλους».

Υπάρχουν «ορισμένες παρανοήσεις εντός της κυβέρνησης του Λευκού Οίκου... σχετικά με την ιδέα ότι η κλιμάκωση και η στρατιωτική πίεση μπορούν να βοηθήσουν στην προετοιμασία του δρόμου για μια ειρηνική διευθέτηση», σχολίασε ο Πεσκόφ και πρόσθεσε: «Θα έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας», είπε ο Πεσκόφ. «Κατά συνέπεια, η υποδαύλιση εντάσεων και η λήψη μέτρων που οδηγούν σε κλιμάκωση δεν θα συμβάλουν με κανέναν τρόπο στην ειρηνευτική διαδικασία».

Ερωτηθείς για την απόφαση του Τραμπ να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάσει αναχαιτιστικά συστήματα αεράμυνας «Patriot» κατόπιν αδείας, ο Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα δεν τρέφει ψευδαισθήσεις για τις προμήθειες όπλων των ΗΠΑ στο Κίεβο, ωστόσο «σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους, οι ΗΠΑ διατηρούν την επιθυμία να διευκολύνουν μια κίνηση προς μια ειρηνευτική διαδικασία. Μπορεί να κάνουν λάθος ή να κάνουν λάθος κατά καιρούς, αλλά αυτή η επιθυμία μας φαίνεται ειλικρινής».

«Ανεύθυνες», χαρακτήρισε το ρωσικό ΥΠΕΞ τις αποφάσεις που έλαβε το ΝΑΤΟ για στήριξη ύψους 140 δισ. και την ενδεχόμενη παραχώρηση άδειας από τις ΗΠΑ για κατασκευή «Patriot» στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή όχι μόνο τη συμμαχία, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο».

«Οι προτεραιότητες του ΝΑΤΟ παραμένουν αμετάβλητες: Η στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου, η εστίαση στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, η προετοιμασία για μια ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία και, φυσικά, η βοήθεια προς την Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στο μεταξύ, η Τσεχία δεν θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία 70 δισ. ευρώ για το 2026 και άλλα τόσα για το 2027, στο οποίο συμφώνησαν τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς.

Νέα ουκρανικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια

Ουκρανικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια στη νότια Ρωσία, καθώς το Κίεβο στοχοθετεί πλοία που μεταφέρουν καύσιμα στην περιοχή και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων καθώς οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια, αποθήκες και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα με την κατάσταση να έχει οδηγήσει σε πολύωρες ουρές στα πρατήρια καυσίμων και εκτόξευση των τιμών.

Στο τελευταίο περιστατικό, δύο τάνκερ χτυπήθηκαν στον κόλπο του Ταγκανρόγκ και υπέστησαν «μηχανική βλάβη», όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ στις ρωσικές ακτές της Αζοφικής Θάλασσας. Και στα δύο προκλήθηκε φωτιά, αλλά στο ένα κατασβέστηκε γρήγορα.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπέλυσαν πολλαπλά πλήγματα κατά μικρών δεξαμενόπλοιων στην Αζοφική Θάλασσα που κατευθύνονταν προς την Κριμαία, σε μια προσπάθεια να διακόψουν τον εφοδιασμό της με καύσιμα. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, δέχθηκαν επίσης επίθεση αρκετά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς ο ενεργειακός πόλεμος εξελίσσεται πλέον απευθείας στο «πεδίο».

Το Κίεβο αρνείται εμπλοκή στη δολιοφθορά των Nord Stream

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας αρνήθηκε χθες ότι το Κίεβο εμπλέκεται στη δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 και πρότεινε τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας με τη Γερμανία.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας κατηγόρησε την προηγούμενη εβδομάδα ουκρανικές «κρατικές οντότητες» ότι διέταξαν τη διενέργεια δολιοφθοράς στους αγωγούς μεταφοράς αερίου Nord Stream 1 και 2 τον Σεπτέμβρη του 2022, ενώ απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος ενός υπόπτου, του Σέρχιι Κ, πρώην αξιωματικού του ουκρανικού στρατού.

Η εισαγγελία της Ουκρανίας επεσήμανε ότι, με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η Ουκρανία, επίσημοι θεσμοί της ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος της εμπλέκεται στις εκρήξεις.