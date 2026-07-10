Η «Allianz» θα καταργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας

Η «Allianz SE» σχεδιάζει να καταργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στη θυγατρική της που δραστηριοποιείται στον τομέα της οδικής βοήθειας και της ταξιδιωτικής ασφάλισης, «Allianz Partners», καθώς η εταιρεία αξιοποιεί «λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης» για να μειώσει το εργασιακό «κόστος».

Οι περικοπές, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων ...«εθελούσιας» αποχώρησης, πρόωρης συνταξιοδότησης και παρόμοιων επιλογών, θα αφορούν 1.500 έως 1.800 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της μονάδας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο.

«Τους τελευταίους έξι μήνες διαπραγματευόμαστε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα συμβούλια προσωπικού», δήλωσε ο Κούντσμαν, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές «εθελούσιας» αποχώρησης σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία.

Η «Allianz Partners», η οποία απασχολεί περισσότερους από 22.000 εργαζόμενους, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι «τα επίπεδα στελέχωσης ενδέχεται να επηρεαστούν από τους μετασχηματισμούς που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η ασφαλιστική μονάδα πρωτασφαλίσεων της «Munich Re», η «Ergo», σχεδιάζει επίσης να καταργήσει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία, εν μέρει λόγω της αυξημένης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως έχει μεταδώσει το «Bloomberg».