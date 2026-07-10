Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συμφώνησε στην αγορά Tomahawk από τις ΗΠΑ

Παράλληλα το Βερολίνο εργάζεται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων

Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει τελικά αμερικανικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς Tomahawk, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρ. Μερτς, μετά την υπαναχώρηση των ΗΠΑ από τη δέσμευση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία και την απόσυρση 5.000 αμερικανικών στρατευμάτων.

Παράλληλα ο Μερτς διαβεβαίωσε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων, σε συντονισμό με τη Βρετανία, τη Γαλλία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Με την αγορά των Tomahawk «κλείνουμε ένα σημαντικό στρατηγικό κενό στην άμυνά μας», δήλωσε ο καγκελάριος από τη Βουλή, στο πλαίσιο κυβερνητικής δήλωσης «για την πολιτική κατάσταση» στη χώρα. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2024 ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε υποσχεθεί τη δωρεάν εγκατάσταση πυραύλων Tomahawk, πυραύλων SM-6 και υπερηχητικών όπλων στη Γερμανία έως το 2026.

Υπό τον Ντ. Τραμπ ωστόσο το σχέδιο εγκαταλείφθηκε - μετά και την ένταση στις σχέσεις εξαιτίας της στάσης της Γερμανίας στον πόλεμο κατά του Ιράν - και ακολούθησαν διαπραγματεύσεις για την αγορά των απαραίτητων συστημάτων.

    

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