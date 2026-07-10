ΝΕΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΛΟΥΧΙΣΤΑΝ

«Συλλογική εξουδετέρωση τρομοκρατών» ιεραρχεί το Πακιστάν

2026 The Associated Press. All

Την «αμοιβαία και μοναδική απόφαση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας να εξουδετερώσουμε συλλογικά την τρομοκρατία συλλογικά» τόνισε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν,, μετά από χτεσινή συνεδρίαση που είχε με τους επικεφαλής όλων των σωμάτων των πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Κουέτα, πρωτεύουσα του Μπαλουχιστάν, όπου τις τελευταίες μέρες έχει σημειωθεί σειρά επιθέσεων ενόπλων, με αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 50 ατόμων.

Η οργάνωση των Πακιστανών Ταλιμπάν (Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP, που στο Πακιστάν αποκαλείται και «Fitna al Khawarij», FAK) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που έγινε τη Δευτέρα, σε σταθμό της αστυνομίας, με πάνω από 20 νεκρούς.

Θυμίζουμε ότι η δράση αυτονομιστικών οργανώσεων όπως η ΤΤΡ έχει σταθεί αφορμή για επιδείνωση των σχέσεων του Πακιστάν με το Αφγανιστάν από το φθινόπωρο, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν ότι ανέχεται τη χρήση της αφγανικής επικράτειας για επιθέσεις κατά πακιστανικών εδαφών. Σε αυτό το πλαίσιο και με φόντο και την προσέγγιση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν με την Ινδία, το Ισλαμαμπάντ εξαπολύει κατηγορίες και κατά του Νέου Δελχί. Οπως είπε κι ο Σαρίφ ... Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του Πακιστάν κατά της Ινδίας για υποστήριξη της τρομοκρατίας, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ανατολικός γείτονάς μας (σ.σ. Ινδία) εμπλέκεται πλήρως σε αυτό το "κακό" από όλες τις απόψεις (...) Παρέχουν χρήματα σε αυτούς τους τρομοκράτες και τις ομάδες τους, καθώς και όπλα», καταλήγοντας ότι «αυτοί οι τρομοκράτες στο Αφγανιστάν διεξάγουν συλλογικά επιθέσεις στο Μπαλουχιστάν».

Μεταξύ άλλων, ο Σαρίφ είπε ότι «ο εχθρός δεν μπόρεσε να βρει σεβασμό» (από τη χώρα μας) και γι' αυτό, βρήκε τρόπους να «δημιουργήσει δυσκολίες» στο Πακιστάν, καταλήγοντας ότι «δεν θα κάνουμε πίσω από την εξάλειψη αυτού του "κακού" μέρα και νύχτα και θα το εξαλείψουμε, χρησιμοποιώντας όλους τους πόρους και το Πακιστάν θα γίνει λίκνο προόδου και ευημερίας».

Το Μπαλουχιστάν είναι μια πακιστανική ζώνη γεμάτη σε φυσικούς πόρους, όπου ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πολύ οι κινεζικές επενδύσεις, με πιο χαρακτηριστική τον βιομηχανικό κόμβο στο Γκουαντάρ, όπου το ομώνυμο λιμάνι εκτιμάται ότι μπορεί να εξελιχθεί σε διαμετακομιστικό κέντρο παγκόσμιας σημασίας.