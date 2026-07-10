Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
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ΔΙΕΘΝΗ
ΚΙΝΑ
Πολύνεκρη πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών
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Μεγάλο μέρος της βιομηχανίας απανθρακώθηκε

Xinhua

Μεγάλο μέρος της βιομηχανίας απανθρακώθηκε
Τουλάχιστον 28 άτομα σκοτώθηκαν χτες στην Κίνα, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο παπουτσιών της εταιρείας «Huiteng», στην πόλη Τζιντζιάνγκ της νοτιοανατολικής επαρχίας Φουτζιάν.

Στη συγκεκριμένη βιομηχανία υπήρχαν πολλές εύφλεκτες πρώτες ύλες (κόλλες κ.τ.λ.), κάτι που συνέβαλε στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Αγνωστο έμενε μέχρι χτες το βράδυ πόσα άτομα ακριβώς βρίσκονταν μέσα την ώρα που οι φλόγες τύλιξαν το πολυόροφο κτίριο, από το οποίο κυκλοφόρησαν πλάνα που το εμφάνιζαν απανθρακωμένο σε μεγάλο του μέρος. Το κινεζικό πρακτορείο «Σινχουά» μετέδωσε ότι υπήρξαν άτομα που παγιδεύτηκαν στο κτίριο, ενώ ο Πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, έκανε λόγο για «σημαντικές απώλειες», αναφέροντας ακόμα ότι φέτος υπήρξαν «αρκετά μεγάλα ατυχήματα βιομηχανικής ασφάλειας» στη χώρα. Μέχρι αργά χτες, δεν είχε διευκρινιστεί ούτε αν εξακολουθούσαν να υπάρχουν αγνοούμενοι.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στη μονάδα που βρίσκεται κοντά στην περιοχή Τζιανγκτού του δήμου Τσεντάι.

Ανταποκριτές της ασιατικής εφημερίδας «South China Morning Post» περιέγραφαν ότι ενώ πανύψηλες φλόγες και πυκνός μαύρος καπνός «έπνιγαν» την περιοχή, αρκετά άτομα φαίνονταν να έχουν ανέβει στην ταράτσα αναζητώντας βοήθεια, ενώ στις επιχειρήσεις διάσωσης αργότερα συμμετείχε και ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το BBC, η Τζιντζιάνγκ περιγράφεται συχνά ως η κινεζική «πρωτεύουσα παπουτσιών», καθώς εκεί φέρεται να κατασκευάζεται το 20% των αθλητικών παπουτσιών του κόσμου.

Ειδικά στην Τσεντάι οι παραγωγοί αθλητικών παπουτσιών φέρονται να κατασκευάζουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ζευγάρια.

Πλημμύρες με δεκάδες θύματα

Τους 39 έφταναν χτες τα επίσημα καταγεγραμμένα θύματα από τις πλημμύρες που έπληξαν κεντρικές και νότιες περιοχές της Κίνας, ενώ ισχυρός τυφώνας κατευθυνόταν στα ανατολικά.

Στην περιοχή Γκουανγκσί, μεταξύ άλλων προκλήθηκαν καταστροφικές ζημιές σε φράγματα κοντά στην κοινότητα Λιουλάν, απελευθερώνοντας χειμάρρους νερών με λάσπες. Τουλάχιστον επτά άτομα αγνοούνταν, ενώ και άλλο, μικρότερο φράγμα στην περιοχή φέρεται επίσης να έχει καταρρεύσει.

Περίπου 130.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Μεταξύ άλλων ανησυχία προκαλούν και πλήγματα στον ζωολογικό κήπο στην περιοχή Γκουιγκάνγκ.

    

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