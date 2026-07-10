Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Περισσότεροι από 5.000 οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα

Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε χθες το Ινστιτούτο «Robert Koch», αποκαλύπτοντας πόσο «ανοχύρωτο» και εχθρικό προς τις λαϊκές ανάγκες είναι ένα από τα ισχυρότερα καπιταλιστικά κράτη του κόσμου και το ισχυρότερο της ΕΕ.

Σύμφωνα με το RKI, 5.120 άνθρωποι πέθαναν από την αρχή του έτους σε περιστατικά που θεωρούνται συνέπεια της ιδιαίτερα υψηλής θερμοκρασίας. Μόνο κατά την εβδομάδα από 22 έως 28 Ιούνη καταγράφηκαν 4.310 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα, ενώ την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκαν στο ίδιο πλαίσιο 800 θάνατοι.

«Η Γερμανία βρίσκεται επί του παρόντος σε μεταβατική φάση. Το γεγονός ότι συμβαίνουν συχνά κύματα καύσωνα είναι κάτι καινούργιο. Ούτε τα κτίριά μας ούτε οι συνήθειές μας έχουν ακόμη προσαρμοστεί καταλλήλως και βλέπουμε τις επιπτώσεις στα στοιχεία των θανάτων», ισχυρίστηκε ο ερευνητής του RKI, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν μεν περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε θάνατο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία είναι ο συνδυασμός προϋπαρχουσών παθήσεων και έκθεσης στην υπερβολική ζέστη.

Τα λόγια του βέβαια δεν αναιρούν το γεγονός ότι στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής οι υποδομές και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι προσαρμοσμένες στις λαϊκές ανάγκες, αντίθετα επιβεβαιώνουν πως η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν αξιοποιείται για να σώζονται ανθρώπινες ζωές, ούτε για την προστασία του περιβάλλοντος.

    
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