ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Αναζητούνται οι νεκροί των σεισμών, αλλά οι μπίζνες προχωράνε

Καθώς χθες έκλεισε μισός μήνας από τη μεγάλη καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις των 7,5 και 7,2 Ρίχτερ στις 24 Ιούνη, ο επίσημος απολογισμός κατέγραφεκαιενώ οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν και τις 50.000. Οπως ανακοίνωσε επίσημα η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, απαντώντας σε επικρίσεις για κοινούς τάφους, τουλάχιστον 300 σοροί θυμάτων στην πόλη που χτυπήθηκε περισσότερο, τη Λα Γκουάιρα, έχουν ταφεί σε νεκροταφείο που δημιουργήθηκε με ατομικούς τάφους.

Ο Ελις Ζαμπάλα, επικεφαλής των επιχειρήσεων σε αυτό το νεκροταφείο, εξήγησε ότι ο χώρος για καθένα από τα θαμμένα άτομα οριοθετείται με λευκές πέτρες και στην κορυφή έχει έναν λευκό σταυρό, στον οποίο είναι γραμμένος ο κωδικός που έχει δοθεί στο πτώμα από την κρατική ιατροδικαστική ομάδα αν η ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Διαβεβαίωσε δε ότι έχει γίνει φωτογράφηση των νεκρών από τη Senamecf (Εθνική Υπηρεσία Ιατρικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών), ώστε συγγενείς να μπορούν στη συνέχεια να τους αναγνωρίσουν. Στο σημείο σπεύδει πλήθος κόσμου που αναζητούν τους αγαπημένους τους, αλλά μέχρι χθες, για λόγους «απολύμανσης» όπως ανακοινώθηκε, η πρόσβαση ήταν περιορισμένη, κάτι που παρατείνει την αγωνία όσων αναζητούν τους δικούς τους αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα η Ντέλσι Ροντρίγκες, που ανέλαβε μεταβατική Πρόεδρος μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και την απαγωγή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, συναντήθηκε και με Ισραηλινούς στρατιωτικούς που βρίσκονται στη χώρα και θα αναλάβουν την απομάκρυνση των συντριμμιών. Η Βενεζουέλα μέχρι τώρα δεν είχε διπλωματικές σχέσεις με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, αλλά η νέα κυβέρνηση φαίνεται ότι τις αναβαθμίζει. Μάλιστα οι Ισραηλινοί δολοφόνοι του παλαιστινιακού λαού στην απομάκρυνση συντριμμιών έχουν κάνει ...πολλή πρακτική, έχοντας ισοπεδώσει με βομβαρδισμούς το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας και του νότιου Λιβάνου.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Ροντρίγκες υπέγραψε και το λεγόμενο ρυθμιστικό διάταγμα στον οργανικό νόμο για τους υδρογονάνθρακες (η Βενεζουέλα είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο σε αποθέματα πετρελαίου), που επί της ουσίας ανοίγει τον ενεργειακό τομέα στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στους ξένους επενδυτές, πράξη που αιτιολογείται ότι γίνεται με στόχο την «εξασφάλιση πόρων για τη γρήγορη ανοικοδόμηση μετά τους σεισμούς». Βέβαια, το τι είδους ανάπτυξη θα υπάρξει και προς όφελος τίνος (όπως συμβαίνει και τώρα για τα κέρδη των μονοπωλίων) φρόντισε να το απαντήσει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ. Οπου βρεθεί κι όπου σταθεί, όπως πρόσφατα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, περηφανεύεται ότι θα αυξηθούν τα έσοδα των ΗΠΑ από το πετρέλαιο ...«τώρα που έχουμε και τη Βενεζουέλα».