Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΤΑΛΙΑ
Δύο νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Μια μητέρα και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη μετά από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, στην επαρχία Ριέτι. Πρόκειται για τον 30χρονο εργαζόμενο του εργοστασίου και την 60χρονη μητέρα του. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο εργαζόμενοι, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Το εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία «Pirotecnica Mattei» και είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο μιας πολύνεκρης έκρηξης τον Ιούλη του 2023, όταν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης είχαν καταδικαστεί πέρυσι σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για παραβάσεις που αφορούσαν τη διαχείριση εκρηκτικών υλών, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παρά το προηγούμενο εργοδοτικό έγκλημα η εταιρεία επανεκκίνησε τη δραστηριότητά της, αφού εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και εμπορία πυροτεχνημάτων.

    

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