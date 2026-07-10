Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ο νέος βουλευτής των Εργατικών και δήμαρχος του Μάντσεστερ, Αντι Μπέρναμ, που διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος και τον πρωθυπουργικό θώκο ώστε να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ έως τις 20 Ιούλη, δημοσίευσε χτες άρθρο του στην εφημερίδα «The Times», ξεκαθαρίζοντας πως θα προωθήσει ατζέντα ευθυγραμμισμένη στις ανάγκες της νέας «οικονομίας πολέμου», τονίζοντας πως επιθυμεί επενδύσεις στην «άμυνα» για να αναζωογονηθεί η εκβιομηχάνιση βρετανικών αστικών κέντρων. Επίσης διαβεβαίωσε πως θα οικοδομήσει στενότερους δεσμούς με τις ευρωπαϊκές χώρες σε άμυνα και ασφάλεια και πως θα επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ σε ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της «παράνομης μετανάστευσης».

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ - ΔΑΜΑΣΚΟΣ.- Ξαναδόθηκε το δικαίωμα ψήφου στη Συρία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων την Πέμπτη, καθώς οι χώρες - μέλη εκτίμησαν πως έχει διαδραματιστεί στη Συρία «σημαντική αλλαγή στις συνθήκες» μετά την ανατροπή της προηγούμενης κυβέρνησης του Προέδρου Μπασάρ Ασαντ τον Δεκέμβρη του 2024 και την ανάληψη της εξουσίας από τους τζιχαντιστές ...με κουστούμι.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Γκρέιαμ Πλάτνερ, υποψήφιος των Δημοκρατικών για την έδρα του Μέιν στη Γερουσία, αποσύρθηκε χτες από την κούρσα λόγω της εμπλοκής του σε σκάνδαλα και κατηγορίες για βιασμό πρώην συντρόφου του προ 5ετίας σε κατάσταση μέθης. Η αναμέτρηση στο Μέιν συγκαταλέγεται στις κρίσιμες πολιτείες - κλειδιά στις βουλευτικές εκλογές του Νοέμβρη, καθώς οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αποσπάσουν από τους Ρεπουμπλικάνους την πλειοψηφία στη Γερουσία.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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