Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Συλλαλητήριο τη Δευτέρα 13 Ιούλη από σωματεία και φορείς

Με μαζική συμμετοχή και πλούσια συζήτηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, μετά από πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας - Βόνιτσας, σύσκεψη των σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή συλλόγων και φορέων της Λευκάδας. Θέμα της σύσκεψης ήταν η προετοιμασία του παλλευκαδικού συλλαλητηρίου τη Δευτέρα 13 Ιούλη, στις 8 μ.μ. στον Αγιο Μηνά.

Το Εργατικό Κέντρο, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, τοπικά σωματεία και σύλλογοι οργανώνουν το συλλαλητήριο με σύνθημα «Μπροστά οι ανάγκες μας», βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική της κυβέρνησης, που στο όνομα της πολεμικής οικονομίας και της στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων του Τουρισμού τσακίζει τις ανάγκες της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με την κορύφωση της τουριστικής κίνησης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αλέξανδρος Βεροιώτης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, την οποία υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όπως και οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Και κάλεσε τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς να οργανώσουν τον αγώνα τους με μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο, διεκδικώντας σύγχρονες, ασφαλείς δημόσιες υποδομές, όπως για επαρκή ύδρευση, βιολογικό καθαρισμό και αποχετευτικά δίκτυα, ελεύθερους δημόσιους χώρους και παραλίες, αλλά και έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Τέθηκαν ακόμα ζητήματα που αφορούν την υποστελέχωση των υπηρεσιών του δήμου και της Περιφέρειας, την αποκομιδή των απορριμμάτων, την κατάσταση του οδικού δικτύου, τη λειτουργία της πλωτής γέφυρας, τις ελλείψεις σε παιδικούς σταθμούς και αθλητικές υποδομές κ.ά.

Ακολούθησε συζήτηση, με εκπροσώπους σωματείων, συλλόγων και φορέων του νησιού να στέκονται στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της Λευκάδας, ενώ όλοι υπογράμμισαν την ανάγκη μαζικής συμμετοχής στο παλλευκαδικό συλλαλητήριο.

    

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