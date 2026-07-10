ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 19 ΙΟΥΛΗ

Εδώ και τώρα να κατοχυρωθεί η κυριακάτικη αργία, φτάνει με τα ωράρια - λάστιχο και τους μισθούς πείνας

Τους χώρους δουλειάς «οργώνουν» τα Σωματεία στο Εμπόριο μαζί με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μεταφέροντας παντού το απεργιακό κάλεσμα για την Κυριακή 19 Ιούλη. Καθημερινές είναι οι περιοδείες και οι εξορμήσεις σε καταστήματα, οι συσκέψεις με εργαζόμενους και σωματεία σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας την αγωνιστική δράση και στριμώχνοντας την εργοδοσία, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τα κέρδη των ομίλων είναι οι τσακισμένες ζωές χιλιάδων εργαζομένων του κλάδου.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση στις 19 Ιούλη θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα «Notos» (Σταδίου και Αιόλου). Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά, με προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.

Στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ. στην είσοδο των «Notos» στην Τσιμισκή.

Στην Καλαμάτα στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο Αριστομένους (στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας).

Νέες αγωνιστικές παρεμβάσεις στην Αθήνα

Μπροστά στην απεργία συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (ΣΕΑ), μην αφήνοντας σε χλωρό κλαρί τους εργοδότες του κλάδου, που εντείνουν το ξεζούμισμα των χιλιάδων εργαζομένων, με εντατικοποίηση, δουλειά τις Κυριακές στις τουριστικές περιοχές και χτύπημα βασικών δικαιωμάτων, όπως επιδόματα αδείας.

Ετσι, μετά τις παρεμβάσεις του Σωματείου στην «Pet City» και στον «Κωτσόβολο», όπου οι εργοδότες αρνούνταν να καταβάλουν το επίδομα αδείας μαζί με την άδεια, το «μάζεψαν» και πλήρωσαν τους εργαζόμενους κανονικά.

Παρεμβάσεις έχουν γίνει και για τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπως στο Περιστέρι, όπου κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η πρόεδρος του Παραρτήματος Περιστερίου του Συλλόγου μαζί με κλιμάκιο της Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας διαπιστώθηκε ακαταλληλότητα σε σκάλες που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, ενώ οι έξοδοι κινδύνου είχαν φρακάρει από εμπορεύματα.

Αντίστοιχη παρέμβαση του σωματείου έγινε και στην καμένη αποθήκη τηςόπου οι εργαζόμενοι δούλευαν στα αποκαΐδια (βλ. σελ. 6). Απαιτήθηκε έλεγχος και κάτω από την παρέμβαση η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας επέβαλε παύση εργασιών.

«Τώρα είναι η ώρα ο κάθε χώρος δουλειάς να γίνει εστία διεκδίκησης, να δυναμώσει η συλλογική δράση με το σωματείο μας για να μην είμαστε οι εργαζόμενοι μόνοι απέναντι στους εργοδότες, για να επιβάλουμε τα δικά μας αιτήματα. Παλεύουμε για νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του κλάδου που θα κατοχυρώνει μισθούς, συνθήκες και ωράρια με βάση τις δικές μας ανάγκες», τονίζει ο ΣΕΑ στο κάλεσμά του.

Οι εμποροϋπάλληλοι διεκδικούν: Κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου. Επιπλέον, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Διεκδικούν ακόμα αυξήσεις στους μισθούς, βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ με προσαύξηση 10% για κάθε 3 χρόνια προϋπηρεσίας και κατοχύρωση επιδομάτων γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας. Επίσης κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Σύσκεψη στην Κρήτη

Στο μεταξύ, στην Κρήτη βρέθηκε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, όπου μαζί με τα κλαδικά σωματεία του νησιού «όργωσαν» τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα λιανικής σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, ενώ πραγματοποιήθηκε παγκρήτια σύσκεψη των σωματείων από όλους τους νομούς, με εκπροσώπους των κλαδικών και των επιχειρησιακών σωματείων να παίρνουν μέρος.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ντίνα Γκογκάκη ανέδειξε ότι την Κυριακή 19 Ιούλη πρέπει να αδειάσουν από εργαζόμενους οι χώροι δουλειάς, να σταλεί αποφασιστικό μήνυμα ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου δεν χαρίζουν καμία Κυριακή στην εργοδοσία, ιδιαίτερα στις περιοχές αυτές που ως «τουριστικές» η νομοθεσία των κυβερνήσεων έχει επιτρέψει το ξεζούμισμα τις Κυριακές από τον Μάη έως τον Οκτώβρη.

Κάλεσε κανένας εργαζόμενος του κλάδου να μη συνεχίσει να δέχεται τα ωράρια - λάστιχο και τους μισθούς πείνας, ενώ η ακρίβεια καλπάζει και τα σχέδια της κυβέρνησης, επίδοξων «σωτήρων» και ΕΕ σηματοδοτούν «σταθερότητα» στη συνέχιση της κερδοφορίας των ομίλων.

Πλούσια ήταν η συζήτηση, με την αγανάκτηση να είναι έκδηλη, καθώς εργαζόμενοι και εργαζόμενες μετέφεραν τη ζοφερή πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς. Εργαζόμενοι από το «The Mart», τα «Lidl», τα ΙΚΕΑ και άλλους χώρους πήραν τον λόγο και αποτύπωσαν την κατάσταση. «Θα αφήσουμε τη σπονδυλική μας στήλη μέσα στα σούπερ μάρκετ», «Πρέπει να απεργήσουμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο τα 4ωρα και τις Κυριακές», είναι ορισμένα από όσα ειπώθηκαν, ενδεικτικά της κατάστασης μέσα στους χώρους δουλειάς.

Συνέχεια στη δράση με κορύφωση στην απεργία

Σήμερα Παρασκευή στις 3 μ.μ., στον «Σκλαβενίτη» στο Περιστέρι και στα «Σκλαβενίτης» και «ΑΒ Βασιλόπουλος» στα Πετράλωνα. Αύριο Σάββατο σε βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας και στα «Lidl» στο Ιλιον. Την Κυριακή 12 Ιούλη στα «Attica», όπου η εργοδοσία ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Σε αντίστοιχες περιοδείες και παρεμβάσεις προχωρούν σήμερα Παρασκευή τα κλαδικά σωματεία σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα: Στη Θεσσαλονίκη στις 10 π.μ. στο «One Salonica», ενώ στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί περιοδεία στα «Jumbo» της οδού Αμερικής.