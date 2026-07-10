ΣΤΙΒΟΣ - DIAMOND LEAGUE ΜΟΝΑΚΟ

Δυνατό τεστ για τον Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση σήμερα στο Μονακό, σε έναν ακόμα αγώνα της σειράς Diamond League, με το αγώνισμα του μήκους να κεντρίζει το ενδιαφέρον, αφού εκτός του Ελληνα δις χρυσού Ολυμπιονίκη θα πάρουν μέρος κι άλλα κορυφαία διεθνή ονόματα του άλματος εις μήκος.

Ο Τεντόγλου θα παρουσιαστεί στον αγώνα έχοντας ως καλύτερη φετινή επίδοση 8,49 μ., αλλά και μια σειρά σταθερές και δυνατές παρουσίες στους υπόλοιπους αγώνες όπου πήρε μέρος. Στο Μονακό ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θα βρει απέναντί του σπουδαίους αντιπάλους, όπως ο 19χρονος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν με 8,46 μ., ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ με 8,51 μ., ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του, ο Τζαμαϊκανός Τζατζάι Γκέιλ με 8,37 μ., ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29 μ. και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026 στον κλειστό στίβο, Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ, με 8,15 μ. στον ανοιχτό.

Παρούσα και η Ελίνα Τζένκο

Στο Diamond League στο Μονακό θα αγωνιστεί και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό. Η Ελληνίδα αθλήτρια, παρότι προέρχεται από τραυματισμό που την άφησε μακριά από τις επιδόσεις των δυνατοτήτων της, επιδιώκει μια καλή βολή.