Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ «WOLT» - «E-FOOD»
Στάσεις εργασίας για ΣΣΕ και μέτρα υγείας και ασφάλειας

Στάση εργασίας αποφάσισαν τα επιχειρησιακά Σωματεία των εργαζομένων στις πλατφόρμες «Wolt» και «E-food», κλιμακώνοντας τη δράση τους για υπογραφή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Η στάση εργασίας θα γίνει την Κυριακή 19 Ιούλη, όχι τυχαία αφού είναι μέρα τελικού του Μουντιάλ, από τις 7 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα και η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 7.30 μ.μ. στα KFC στη Λ. Αλεξάνδρας.

«Για την εργοδοσία υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις και επέκταση, όχι όμως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», σημειώνεται στο απεργιακό κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων της «Wolt» Π. Αττικής. Ειδικά για τις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν τα ΜΑΠ, ενώ στα ετοιμόρροπα γραφεία και market, η εργοδοσία παίρνει μέτρα με ...προειδοποιητικές αφίσες ατομικής ευθύνης!

Σε ό,τι αφορά τον καθαγιασμό της ΕΕ και την περιβόητη Οδηγία για τις ψηφιακές πλατφόρμες, το Σωματείο σημειώνει πως «η ίδια η Οδηγία διατηρεί άθικτο τον πυρήνα της εκμετάλλευσης, αλλά η ίδια η ΕΕ γέννησε αυτά τα προβλήματα. Δίνει ουσιαστικά το "ελεύθερο" σε κάθε κράτος - μέλος να προσαρμόζει τη νομοθεσία του σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και της εργοδοσίας, επιλέγοντας τους τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν χωρίς σταθερά δικαιώματα».

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση καλεί η «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στο Σωματείο εργαζόμενων της «e-food», η οποία επισημαίνει πως καμία κατάκτηση δεν αποσπάται μέσω θεσμικών διαδικασιών και πίσω από κλειστές πόρτες. «Η δύναμη των εργαζομένων (...) βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση, στη συμμετοχή στο Σωματείο και στις κινητοποιήσεις», ξεκαθαρίζει.

    

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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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