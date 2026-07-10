«Ασπίδα» σε διαιτητές και Ινφαντίνο ο Κολίνα

Ξεκάθαρη προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις στο φετινό Μουντιάλ αλλά και τον ρόλο του προέδρου της FIFA στις αποφάσεις αυτές, με αφορμή και την υπόθεση Μπάλογκαν, αποτελούν τα όσα ειπώθηκαν από τον Πιερ Λουίτζι Κολίνα, πρώην διεθνή διαιτητή και νυν γενικό διευθυντή διαιτησίας της FIFA. Ο Ιταλός πρώην ρέφερι, με αφορμή τα παράπονα των Αιγυπτίων για τη διαιτησία στον αγώνα με την Αργεντινή, όπου γνώρισαν την ήττα, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τις διαιτησίες στο Μουντιάλ και στάθηκε στην ακεραιότητα των διαιτητών, λέγοντας ότι δεν επηρεάζονται από κανέναν με θέση εξουσίας.

Δήλωσε επίσης πως «κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η διαιτησία της FIFA μπορεί να επηρεαστεί από οποιονδήποτε, ούτε καν από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο». Το τελευταίο σχόλιο θεωρείται και απάντηση στις αντιδράσεις που υπήρξαν για τον ρόλο του Ινφαντίνο στην αναστολή της ποινής που έπρεπε να είχε επιβληθεί στον Αμερικανό παίκτη Μπάλογκαν λόγω κόκκινης κάρτας, κατ' επιταγή και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τράμπ.