Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Νέα συγκέντρωση από τους συνταξιούχους μηχανικούς

Νέα συγκέντρωση στο ιστορικό κτίριο των μηχανικών, στην Κολοκοτρώνη 4, ενάντια στο ξεπούλημα και την καταστροφή του από τον ΕΦΚΑ, οργανώνουν οι Συνταξιούχοι Μηχανικοί τη Δευτέρα 13 Ιούλη στις 8 το απόγευμα.

Για άλλη μια φορά οι Συνταξιούχοι Μηχανικοί καταγγέλλουν πως τα αρμόδια υπουργεία (ΥΠΕΝ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΠΟ) μέχρι σήμερα ευνοούν την καταστροφική αλλά και πολύπλευρα παράνομη διαδικασία ξεπουλήματος του κτιρίου σε ιδιώτη, την ώρα που ζητά να το αναλάβει το ΤΕΕ και να το λειτουργήσει για τις κοινωνικές, διοικητικές, πολιτιστικές, συνδικαλιστικές, μορφωτικές ανάγκες των ίδιων των μηχανικών.

Ευθύνες έχει και η διοίκηση του ΕΦΚΑ, που με τη «διακριτική» στήριξη των αρμόδιων υπουργείων ποδοπατεί τη θεσμοθετημένη προστασία του διατηρητέου κτιρίου.

Και με τη νέα τους κινητοποίηση οι Συνταξιούχοι Μηχανικοί απαιτούν: Να σταματήσει κάθε αυθαιρεσία, να καταγραφούν όσες έγιναν και να αποκατασταθούν. Να ανακληθεί η παράνομη άδεια «μικρής κλίμακας», που με απύθμενο θράσος διατηρείται ακόμα. Να χαρακτηριστεί από το ΥΠΕΝ η ονομασία «Κτίριο των Μηχανικών» και η κοινωφελής χρήση «για τους Μηχανικούς» του κτιρίου, σύμφωνα με τον ΝΟΚ. Να καταγγείλει ο ΕΦΚΑ τη σύμβαση με τον επιχειρηματία, καθώς προχώρησε σε παράνομες καταστροφικές επεμβάσεις στο ιστορικό διατηρητέο κτίριο.

    

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