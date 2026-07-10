Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρά σήμερα Παρασκευή το Σωματείο Εργαζομένων στην «OpenBet» μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης, αντιδρώντας στην ανακοίνωση για απολύσεις στις οποίες πρόκειται να προβεί η εργοδοσία. Την Τρίτη μάλιστα το Σωματείο προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα που γινόταν αντίστοιχη ενημέρωση στην Αγγλία για κύμα απολύσεων των συναδέλφων τους εκεί.
Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 π.μ. έξω από τα γραφεία της εταιρείας. «Χτυπάνε συναδέλφους και πρέπει να σημάνει συναγερμός», σημειώνει το Σωματείο και ξεκαθαρίζει: «Τώρα είναι η ώρα να ταρακουνήσουμε, ακόμη πιο ηχηρά, τον κόσμο των κερδών τους, να νιώσουν κι άλλο τη δύναμή μας, να τους χτυπήσουμε πιο δυνατά! Να κάνουμε πράξη αυτό που υποσχόμαστε ο ένας στον άλλον, να εκφράσουμε την πραγματική αλληλεγγύη, ένα ενιαίο "όχι" στα σχέδιά τους».