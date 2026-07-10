ΠΑΤΡΑ

Ξεκινά σήμερα το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για εργαζόμενους

Για 3η συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται φέτος από τη δημοτική αρχή και το Εργατικό Κέντρο το Πολιτιστικό Φεστιβάλ για εργαζόμενους, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Ο εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, με ώρα έναρξης στις 9.30 μ.μ. και δωρεάν είσοδο στην πλαζ.

Τονίζοντας ότι ο πολιτισμός είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια για λίγους, συνέντευξη Τύπου από τους Αποστόλη Αγγελή, αντιδήμαρχο Πολιτισμού και του δήμου Πατρέων, και Δημήτρη Μαρμούτα, πρόεδρο του ΕΚΠ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τον λαό της πόλης, με στόχο να ξεπεραστεί και αυτή των προηγούμενων χρόνων.

«Ο πολιτισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση των λαών και δεν είναι πολυτέλεια, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε. Είναι είδος πρώτης ανάγκης», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού φορέα, προσθέτοντας:

«Σε μια περίοδο που οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ακρίβεια κατατρώει το πενιχρό εισόδημά της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς αντιμετωπίζονται ως κόστος, οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια ζωή αντάξια των αναγκών και των δυνατοτήτων που δημιουργεί ο δικός μας μόχθος». Κάλεσε παράλληλα, σε οργάνωση των απεργιακών μαχών στις 19 Ιουλίου στον κλάδο του Εμπορίου αλλά και σε μαζική συμμετοχή στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη.

Στο γεγονός ότι το Φεστιβάλ «αγκαλιάστηκε» από τους εργαζόμενους και πλέον αποτελεί θεσμό στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων που αναπτύσσει η δημοτική αρχή αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος, επισημαίνοντας και την προσπάθεια που πραγματοποιείται οι δραστηριότητες να είναι προσιτές για τα λαϊκά στρώματα, να μπορούν να παρακολουθούνται και να συμμετάσχουν το δυνατόν περισσότεροι λαϊκοί άνθρωποι.

Το πρόγραμμα

Την Παρασκευή θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «The D.O.G.» σε σκηνοθεσία και πρωτότυπο κείμενο του Γιώργου Τσαγκαράκη, από τον θίασο λαϊκού θεάτρου «Maticapi». Παίζουν οι: Γιάννης Γιαραμαζίδης, Αντώνης Γούτης, Σοφία Σίμου, Γιώργος Τσαγκαράκης, Ελένη Τσάκαλου. Μουσική: Νατάσσα Μουσάδη. Σκηνικά - κοστούμια: Βικτωρία Νταρίλα. Μουσική επί σκηνής: Αντώνης Γούτης.

Το Σάββατο λαϊκό γλέντι «Τα πιο ωραία λαϊκά», με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Χρυσούλα Στεφανάκη, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου. Θα ακουστούν τραγούδια από τη Μικρά Ασία, τα νησιά, τον Πειραιά, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, των δεκαετιών ?50 - '60 - ?70 έως και σήμερα. Παίζουν οι μουσικοί: Βασίλης Παπαδόπουλος (μπουζούκι), Χρήστος Θεοδώρου (πιάνο), Βαγγέλης Κονταράτος (κιθάρα), Νίκος Σκομόπουλος (τύμπανα), Πέτρος Κρεμυζάκης (μπάσο), Αννα Λάκη (ακορντεόν).

Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο

Εξάλλου, στο πλαίσιο και του Φεστιβάλ, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία, ενισχύοντας την Τράπεζα Αίματος που διαθέτει, το Σάββατο 11 Ιούλη στα γραφεία του (1ος όροφος), από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. Πρόκειται για συνέχεια των ανάλογων δράσεών του, καλώντας σε μαζική συμμετοχή, μπροστά και στις μεγάλες ανάγκες για αίμα που υπάρχουν καθημερινά.