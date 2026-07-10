ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ

Ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας

Εξελίξεις στον χώρο της Basket League επιφέρει η χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) που ελήφθη κατά πλειοψηφία και με την οποία ανακαλείται το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας για την αγωνιστική περίοδο 2025 - 2026. Παράλληλα η ΕΕΑ ανακάλεσε και τις αποφάσεις του 2020, με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση των μετοχών της ΚΑΕ από συγκεκριμένους επιχειρηματίες, επιβάλλοντας πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ. Επίσης επέβαλε πρόστιμο στον νυν πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλη Λιόλιο, για παραβάσεις που σχετίζονται με διατάξεις του αθλητικού νόμου και αφορούν τη σύνδεσή του με την πατρινή ΚΑΕ.

Η απόφαση έφερε τη σφοδρή αντίδραση της ΚΑΕ Προμηθέας, που έκανε λόγο για «παράνομη απόφαση», αλλά και του προέδρου της ΕΟΚ, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για «προσπάθεια εκβιασμού», στρέφοντας τα βέλη του κατά της Επιτροπής και του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γ. Βρούτση. Στην απάντησή του ο υπουργός αναφέρθηκε στον «ανεξάρτητο ρόλο της ΕΕΑ» και σε «σεβασμό στις αποφάσεις της».