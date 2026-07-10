ΓΑΛΛΙΑ

Ερευνα για ρατσιστική επίθεση στον Εμπαπέ

Ερευνα με το ενδεχόμενο ρατσιστικής επίθεσης ξεκίνησε η Εισαγγελία του Παρισιού για τα σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγι, η οποία επιτέθηκε στον Γάλλο διεθνή παίκτη Κιλιάν Εμπαπέ με βαρείς χαρακτηρισμούς, με αφορμή προηγούμενη δήλωση του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης πριν το ματς μεταξύ των δύο χωρών για τη φάση των «16» του Μουντιάλ. Στα σχόλια της γερουσιαστή απάντησε ο ίδιος ο παίκτης, με δημόσια ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, την έρευνα θα χειριστεί η Εθνική Μονάδα για την Καταπολέμηση του Διαδικτυακού Μίσους και στη συνέχεια θα ανατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση Εγκλημάτων Κατά της Ανθρωπότητας και Εγκλημάτων Μίσους. Σύμφωνα με την «Equipe», η Αμαριγί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης και 45.000 ευρώ πρόστιμο.