ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

«Ποιος έχασε την ντροπή για να τη βρει η πλειοψηφία της ΠΝΟ;»

Με μια κατάπτυστη ανακοίνωση, η πλειοψηφία της ΠΝΟ χυδαιολογεί σε βάρος των ναυτεργατών και της απεργίας που πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή στα ακτοπλοϊκά βαπόρια στο λιμάνι της Ραφήνας. Μάλιστα, η συνδικαλιστική αυτή ηγεσία τολμά να εμφανίζει την απεργία ως δήθεν «εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων»! Υπενθυμίζεται ότι η απεργία βγήκε παράνομη από την αστική δικαιοσύνη μετά από απροκάλυπτες παρεμβάσεις των εφοπλιστών, όμως αυτό δεν εμποδίζει την ΠΝΟ να επιστρατεύει τέτοιους μύθους για να λασπολογήσει σε βάρος ενός δίκαιου αγώνα.

Αυτήν την προσπάθεια καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», τονίζοντας ότι αποδεικνύεται ότι η πλειοψηφία της ΠΝΟ «βρίσκεται στην αντίπερα όχθη από τις ανάγκες, τις αγωνίες και τα δικαιώματα ναυτεργατών - επιβατών - κατοίκων της περιοχής και τις διεκδικήσεις τους για την ασφάλεια και προστασία της ζωής».

Υπενθυμίζεται ότι η απεργία έγινε και ήταν πετυχημένη, αφού η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι της Ραφήνας εξαιτίας των σφοδρών ανταγωνισμών μεταξύ των εταιρειών «FAST FERRIES», «GOLDEN STAR» και «SEAJETS», που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, έχει ξεπεράσει κάθε όριο και θέτει καθημερινά σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων, των επιβατών, των πλοίων και των κατοίκων της Ραφήνας. Τα ίδια τα πληρώματα, που βιώνουν καθημερινά αυτή την κατάσταση, έχουν επανειλημμένα καταγγείλει τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι επιλογές κυβέρνησης και εφοπλιστών.

Για όλα αυτά η πλειοψηφία της ΠΝΟ δεν λέει ούτε μία λέξη, αντίθετα υποβαθμίζει το ζήτημα της ασφάλειας, αφού αποδέχεται τη λογική ότι στο όνομα της κερδοφορίας των εφοπλιστών όλα επιτρέπονται.

Τα σωματεία σημειώνουν ότι η σιωπή αυτή της ΠΝΟ είναι «ένοχη» και εξηγούν: «Η πλειοψηφία της γνώριζε, λόγω της συμμετοχής της στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, μαζί με το υπουργείο Ναυτιλίας και τους εφοπλιστές, τις δρομολογήσεις και τις αποφάσεις που οδήγησαν στη σημερινή επικίνδυνη κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας. Αντί να απαιτήσει μέτρα για την ασφάλεια ναυτεργατών και επιβατών, επέλεξε να συνταχθεί με τους σχεδιασμούς που υπηρετούν την αύξηση της κερδοφορίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Και σήμερα, αντί να απολογηθεί, επιτίθεται στα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία που στάθηκαν στο πλευρό των πληρωμάτων και της τοπικής κοινωνίας και οργάνωσαν τη διεκδίκηση για το αυτονόητο: Ασφαλή λιμάνια, ασφαλή δρομολόγια και προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Και απαντώντας στις χυδαιότητες περί «επιχειρηματικών συμφερόντων», η ΠΕΜΕΝ και ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» σημειώνουν ότι αν πραγματικά η ηγεσία της ΠΝΟ αναζητά «ποιοι λειτουργούν ως διαιτητές των εφοπλιστικών ανταγωνισμών και συμφερόντων, ας κοιταχτεί στον καθρέφτη. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία δεν υπήρξαν και ούτε θα γίνουν παρατηρητές στο να παίζεται κορόνα - γράμματα η ζωή ναυτεργατών και επιβατών για τις επιχειρηματικές μπίζνες. Ας μην κρίνουν λοιπόν εξ ιδίων τα αλλότρια...».

«Παρά την κοινή προσπάθεια από το μαύρο μπλοκ, κυβέρνησης, εφοπλιστών, δικαστηρίων και της πλειοψηφίας της ΠΝΟ, να χτυπηθεί η κινητοποίηση, δεν κατάφεραν να τρομοκρατήσουν τους ναυτεργάτες», τονίζεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Η αλήθεια δεν κρύβεται. Στην απεργία μας, όλοι οι ναυτεργάτες, οι καπετάνιοι και όλες οι ειδικότητες που εκπροσωπεί η πλειοψηφία της ΠΝΟ ρωτούσαν να μάθουν πού κρύβονται αυτοί οι κύριοι που τώρα συνυπογράφουν μαζί με τον γγ της ΠΝΟ Τσικαλάκη! Τώρα ξέρουμε! Την ώρα που τα πληρώματα σύσσωμα αγωνίζονταν μαζί μας για την ασφάλεια και τη ζωή τους, αυτοί που τους εκπροσωπούν, ετοίμαζαν ανακοίνωση για να τους πουν ότι η ασφάλειά τους δεν είναι σημαντική! Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ποιοι αγωνίζονται για την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους και ποιοι λειτουργούν ως το μακρύ χέρι των εφοπλιστών μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και "ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ" θα συνεχίσουν, μαζί με τους ναυτεργάτες και τον λαό της Ραφήνας να παλεύουν για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής. Γιατί οι ζωές μας μετράνε! Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του λιμανιού της Ραφήνας με τα δρομολόγια που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υπάρχουσες υποδομές».