ΙΣΠΑΝΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ

Ευρωπαϊκή κόντρα λεπτών ισορροπιών

Η κόντρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας με το ισχυρό αουτσάιντερ Βέλγιο δίνει απόψε (22.00 - ΕΡΤ2 Σπορ) συνέχεια στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026, που βρίσκεται στην τελική του ευθεία στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Η «Φούρια Ρόχα», από τα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο, θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τον στόχο της να βρεθεί για δεύτερη φορά στην Ιστορία της σε τελικό Μουντιάλ, μετά το 2010, όταν είχε αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Προερχόμενοι από δύσκολη πρόκριση επί της Πορτογαλίας, οι Ισπανοί καλούνται απόψε να ξεπεράσουν το διόλου ευκαταφρόνητο εμπόδιο που αποτελούν οι Βέλγοι. Οι παίκτες του Ντε Λα Φουέντε, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντυπωσιάσει όπως αναμενόταν από πολλούς, έχουν παρουσιάσει ένα αξιόλογο σύνολο που παίρνει αυτό που θέλει εντός αγωνιστικού χώρου χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Με καλή ψυχολογία και έχοντας σαφώς υπέρ τους την προϊστορία έναντι των αντιπάλων τους (12 νίκες, 5 ήττες, 5 ισοπαλίες), οι Ισπανοί θέλουν να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί της αναμέτρησης. Για την Ισπανία επιστρέφει από τον τραυματισμό του ο Πίνο, ενώ ελπίδες συμμετοχής υπάρχουν και για τον Νίκο Γουίλιαμς.

Από την άλλη το Βέλγιο αναμένεται να εμφανιστεί με εξαιρετική ψυχολογία μετά τα δύο σπουδαία αποτελέσματα που πήρε στα προηγούμενα νοκ άουτ, την «επική» ανατροπή επί της Σενεγάλης και την επιβλητική επικράτηση σε βάρος των ΗΠΑ, νίκες που ανέβασαν κατά πολύ τις βλέψεις των «κόκκινων διαβόλων» για διάκριση. Η ομάδα του πολύπειρου τεχνικού Ρούντι Γκαρσία θεωρείται ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο επιθετικά σύνολο, αλλά και ευάλωτο αμυντικά. Πλήγμα για το Βέλγιο είναι η απουσία του Αμαντού Ονάνα, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο ματς με τις ΗΠΑ και θα μείνει εκτός δράσης για 7 - 8 μήνες.

Associated Press