Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου για βιαιοπραγία από τον διευθυντή ξενοδοχείου

Δεν φτάνουν τα ευέλικτα ωράρια, η εντατικοποίηση, οι μισθοί ψίχουλα, τα κομμένα ρεπό και τα εργατικά «ατυχήματα» στον κλάδο του Τουρισμού. Τώρα έχουμε και βιαιοπραγία (!) σε βάρος εργαζόμενου και μάλιστα ανήλικου. Το περιστατικό έγινε στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, και σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος, ο οποίος εργάζεται στο ξενοδοχείο, ανέφερε ότι ο διευθυντής της μονάδας τον χτύπησε στην πλάτη, τον εξύβρισε και τον απείλησε. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε προχθές το πρωί, με τον 16χρονο να μεταβαίνει την ίδια ημέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, συνοδευόμενος από τους γονείς του, προκειμένου να καταγγείλει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν χθες το πρωί στη σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου.

Σημειώνεται ότι, ιδιαίτερα στον κλάδο του Τουρισμού στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των ανήλικων εργαζομένων που δουλεύουν σε ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού για να στηρίξουν το οικογενειακό εισόδημα. Οι ανήλικοι χρησιμοποιούνται ως φθηνή εργατική δύναμη από τους ξενοδόχους, για να αυγατίζουν τα κέρδη τους, αφού δουλεύουν σε συνθήκες εντατικοποίησης με μισθούς ψίχουλα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνται ούτε οι βασικοί κανόνες και περιορισμοί για την ανήλικη εργασία που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

    

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