ΦΑΣΗ ΤΩΝ «8»

Σφραγίζεται η τετράδα

Τα «τρία λιοντάρια» και οι «Βίκινγκς»

Με μια κλασική βορειοευρωπαϊκή κόντρα και την αναμέτρηση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Κυριακής 12/7 ώρα Ελλάδας η προημιτελική φάση του φετινού Μουντιάλ, κρίνοντας τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια για την τετράδα της διοργάνωσης.

Στο Μαϊάμι, σε μια κόντρα με «άρωμα» Ευρώπης, η Αγγλία, εκ των φαβορί της διοργάνωσης, κοντράρεται με τη φετινή ευχάριστη έκπληξη Νορβηγία στοχεύοντας στην πρόκριση στα ημιτελικά. Τα «τρία λιοντάρια», με μπροστάρηδες τους Κέιν και Μπέλιγχαμ και άριστη ψυχολογία μετά την πρόκριση επί του Μεξικού, θέλουν να βρεθούν στην τετράδα του Μουντιάλ για 4η φορά στην Ιστορία τους, κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό. Από την άλλη οι «Βίκινγκς» του Ερλινγκ Χάαλαντ, μετά την ιστορική επιτυχία τους να βρεθούν στην οκτάδα, θέλουν να δώσουν συνέχεια στην εντυπωσιακή πορεία τους με μία ακόμα υπέρβαση.

Το φαβορί και η επικίνδυνη

Στον τελευταίο προημιτελικό, στο Κάνσας, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή και φαβορί για το τρόπαιο και φέτος, συγκρούεται με τη σκληροτράχηλη Ελβετία, που δίνει το «παρών» στα προημιτελικά του Μουντιάλ για 5η φορά την Ιστορία της. Η «Αλμπισελέστε», προερχόμενη από αγχωτική πρόκριση επί της Αιγύπτου, με μπροστάρη τον Λιονέλ Μέσι επιδιώκει κόντρα στους Ελβετούς μια σαφώς καλύτερη εμφάνιση, ώστε να απλοποιηθεί η αποστολή της για πρόκριση στα ημιτελικά. Από την άλλη οι Ελβετοί, με κρυφό πόθο να κάνουν το βήμα παραπάνω, θέλουν να φτάσουν σε μια εκκωφαντική έκπληξη, έχοντας ως όπλα το ομοιογενές σύνολο και την πολύ καλή αμυντική λειτουργία.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

00.00: Νορβηγία - Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04.00: Αργεντινή - Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ)