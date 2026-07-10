ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποκαλύπτονται η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου πυρασφάλειας και η τραγική υποστελέχωση

Σε σχόλιό του, για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Η πυρκαγιά σε ένα ακόμα δημόσιο νοσοκομείο φέρνει στην επιφάνεια την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου πυρασφάλειας αλλά και την τραγική υποστελέχωση σε υγειονομικούς και στην Τεχνική Υπηρεσία, και μάλιστα λίγες μέρες μετά τις μεγαλοστομίες του κ. Μητσοτάκη για τη δήθεν "μεγαλύτερη αναβάθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του".

Ο υπουργός Υγείας, αντί να κρύβεται πίσω από τα υποκριτικά συγχαρητήρια στο προσωπικό, θα πρέπει να απολογηθεί για το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη κλινική, όχι μόνο δεν λειτουργούσε σύστημα πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, αλλά δεν υπήρχαν ούτε τα στοιχειώδη μέσα για τη μεταφορά των ασθενών. Οι σχεδόν 30 ασθενείς που νοσηλεύονταν μεταφέρθηκαν έγκαιρα χάρη στην αυτοθυσία των μόλις 2 γιατρών και 2 νοσηλευτών που εφημέρευαν και του μοναδικού τραυματιοφορέα για όλο το νοσοκομείο, ενώ στο ΤΕΠ τούς υποδεχόταν η μοναδική νοσηλεύτρια που ήταν στην εφημερία.

Αυτό που επείγει, πέρα από την άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, είναι να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του νοσοκομείου, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένο σχέδιο πυρασφάλειας. Να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία των κλινικών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της 90χρονης που κατέληξε και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς και στον γιατρό, που παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα κατά την εκκένωση της κλινικής».