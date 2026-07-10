ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες παραμένουν απαράδεκτες περικοπές

Την ίση μεταχείριση όλων των συντάξεων χηρείας, ανεξάρτητα του πότε επήλθε ο θάνατος πριν ή μετά τον νόμο Κατρούγκαλου (Μάης 2016), απαιτεί ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων Αθήνας με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χηρείας και τη νέα ρύθμιση που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση.

«Είναι απαράδεκτο - σημειώνει ο Σύλλογος - να λαμβάνουν σήμερα το 25% της σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχοι του Δημοσίου, επειδή το δικαίωμα για σύνταξη χηρείας είναι πριν τον νόμο 4387/2016. Δεν καταβάλλεται στους δικαιούχους ούτε καν το 35% που ισχύει και για τους μετά τον 4387/2016 συνταξιούχους του Δημοσίου.

Είναι απαράδεκτο να θεωρείται μη συντάξιμος ο χρόνος ασφάλισης, αν και καταβάλλουν κανονικά εισφορές δημόσιοι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, για τον θάνατο του αποβιώσαντος συζύγου, ο οποίος συνέβη πριν τον νόμο 4387/2016. Μεγάλο ποσοστό εξ αυτών εξαναγκάζεται στην αναστολή καταβολής της σύνταξης χηρείας προκειμένου ο χρόνος που καταβάλλουν εισφορές να θεωρηθεί συντάξιμος ώστε να πάρουν και προσωπική σύνταξη.

Οι επανυπολογισθείσες συντάξεις συνταξιούχων με τον νόμο Κατρούγκαλου εφόσον έχουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά, σε περίπτωση θανάτου τους, η προσωπική διαφορά δεν "θεωρείται σύνταξη" και δεν μεταβιβάζεται στον δικαιούχο σύζυγο ή τέκνο».

Για όλους αυτούς τους λόγους ο Σύλλογος διεκδικεί:

Ολες οι συντάξεις χηρείας ανεξάρτητα του πότε επήλθε ο θάνατος να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του θανόντος, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό και να δίνεται το δικαίωμα στον συνταξιούχο να επιλέξει το ποια σύνταξη να είναι στο 100% και ποια στο 70% εφόσον λαμβάνει και δική του σύνταξη.

Να λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο σύνταξη χηρείας, ανεξάρτητα του χρόνου θανάτου του συζύγου, χωρίς αναστολή της σύνταξης και την αναγνώριση του χρόνου καταβολής εισφορών ως συντάξιμου.

Η σύνταξη του θανόντος συζύγου να θεωρείται ενιαία, δηλαδή και η εθνική και η ανταποδοτική και η προσωπική διαφορά και να μεταβιβάζεται ως ενιαία.