ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τη Δευτέρα εγκαίνια, την Τρίτη ... λουκέτο!

Αλλη μια φιέστα στήθηκε από την κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αυτήν τη φορά στο ΓΝ Κορίνθου, κόβοντας κορδέλες στη νέα πτέρυγα του ΤΕΠ, παρουσία μάλιστα του υπουργού εμπορίου Υγείας.

Ομως μόλις την επόμενη μέρα, την Τρίτη, τα ΤΕΠ είχαν κλείσει! Οπως έγινε γνωστό, τα κρεβάτια που χρησιμοποιήθηκαν για να «γεμίσουν» τον χώρο απομακρύνθηκαν και κλειδώθηκαν σε άλλο κτίριο (!), με τα Επείγοντα επίσης να κλειδώνονται, άδεια από προσωπικό και εξοπλισμό, χωρίς μάλιστα να δίνεται κάποια εξήγηση για τους λόγους...

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για νοσοκομείο όπου η ΜΕΘ παραμένει κλειστή από τις αρχές Απρίλη, ενώ η Παιδιατρική λειτουργεί στο «κόκκινο», με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να κλείσει. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το Ακτινολογικό διαθέτει μόνο έναν γιατρό, που δεν μπορεί να καλύψει 30 εφημερίες, και οι αξονικές γνωματεύσεις δίνονται πλέον σε εργολάβο εξ αποστάσεως, ενώ ο υπέρηχος δεν λειτουργεί μετά το μεσημέρι!

Τα παραπάνω αναδεικνύει η Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του ΚΚΕ για ένα νοσοκομείο που καλείται να καλύψει ανάγκες για έναν ολόκληρο νομό με βιομηχανική δραστηριότητα και όπου οι κίνδυνοι εργατικών «ατυχημάτων» είναι καθημερινότητα, όπως επίσης με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες, που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζονται.