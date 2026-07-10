Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τη Δευτέρα εγκαίνια, την Τρίτη ... λουκέτο!

Αλλη μια φιέστα στήθηκε από την κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αυτήν τη φορά στο ΓΝ Κορίνθου, κόβοντας κορδέλες στη νέα πτέρυγα του ΤΕΠ, παρουσία μάλιστα του υπουργού εμπορίου Υγείας.

Ομως μόλις την επόμενη μέρα, την Τρίτη, τα ΤΕΠ είχαν κλείσει! Οπως έγινε γνωστό, τα κρεβάτια που χρησιμοποιήθηκαν για να «γεμίσουν» τον χώρο απομακρύνθηκαν και κλειδώθηκαν σε άλλο κτίριο (!), με τα Επείγοντα επίσης να κλειδώνονται, άδεια από προσωπικό και εξοπλισμό, χωρίς μάλιστα να δίνεται κάποια εξήγηση για τους λόγους...

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για νοσοκομείο όπου η ΜΕΘ παραμένει κλειστή από τις αρχές Απρίλη, ενώ η Παιδιατρική λειτουργεί στο «κόκκινο», με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να κλείσει. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το Ακτινολογικό διαθέτει μόνο έναν γιατρό, που δεν μπορεί να καλύψει 30 εφημερίες, και οι αξονικές γνωματεύσεις δίνονται πλέον σε εργολάβο εξ αποστάσεως, ενώ ο υπέρηχος δεν λειτουργεί μετά το μεσημέρι!

Τα παραπάνω αναδεικνύει η Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του ΚΚΕ για ένα νοσοκομείο που καλείται να καλύψει ανάγκες για έναν ολόκληρο νομό με βιομηχανική δραστηριότητα και όπου οι κίνδυνοι εργατικών «ατυχημάτων» είναι καθημερινότητα, όπως επίσης με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες, που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζονται.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Εδώ και τώρα να κατοχυρωθεί η κυριακάτικη αργία, φτάνει με τα ωράρια - λάστιχο και τους μισθούς πείνας
«Ποιος έχασε την ντροπή για να τη βρει η πλειοψηφία της ΠΝΟ;»
«Με οργάνωση και αγώνα, ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση, δείχνουμε τον δρόμο της ανατροπής»
Η μούφα «δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα» και η πραγματικότητα της εμπορευματοποίησης
Στάχτες ξανά στο «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών»
 Συλλαλητήριο τη Δευτέρα 13 Ιούλη από σωματεία και φορείς
 Ξεκινά σήμερα το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για εργαζόμενους
 Να ανακληθεί η απόλυση της καθαρίστριας από το «Γεννηματάς»
 Καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου για βιαιοπραγία από τον διευθυντή ξενοδοχείου
 Κινητοποίηση σήμερα για τα οξυμένα προβλήματα στην Ειδική Αγωγή
 Νέα συγκέντρωση από τους συνταξιούχους μηχανικούς
 Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες παραμένουν απαράδεκτες περικοπές
 Σήμερα απεργούν στην «OpenBet» ενάντια στις απολύσεις
 Στάσεις εργασίας για ΣΣΕ και μέτρα υγείας και ασφάλειας
Μεγάλο λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης των σωματείων
Σε εξέλιξη το μαχητικό άνοιγμα για την επιτυχία της στάσης εργασίας
 Η στοματική υγεία δεν είναι ατομική ευθύνη, είναι κοινωνικό δικαίωμα
 Αποκαλύπτονται η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου πυρασφάλειας και η τραγική υποστελέχωση
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ