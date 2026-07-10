Κινητοποίηση σήμερα για τα οξυμένα προβλήματα στην Ειδική Αγωγή

Σε στάση εργασίας (12 μ. - 4 μ.μ.) και κινητοποίηση, σήμερα Παρασκευή, στη 1 μ.μ., στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σολωμού 60, Αθήνα) καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ειδικής Αγωγής (ΠΟΜΕΕΑ), θέτοντας στο επίκεντρο τα οξυμένα προβλήματα στους προνοιακούς χώρους της Ειδικής Αγωγής, Υποστήριξης και Φροντίδας των ανθρώπων με αναπηρία.

Αφορμή για την κινητοποίηση είναι το γεγονός ότι πληθαίνουν οι χώροι που οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση κράτους και εργοδοσίας. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζει π.χ. η απληρωσιά σε δομές όπως η «Μαργαρίτα» και ο «ΕΡΜΗΣ», οι μονομερείς εργασιακές αλλαγές στην «Πόρτα Ανοιχτή», το καθεστώς ατομικών συμβάσεων εργασίας, η υποστελέχωση των περισσότερων δομών, τα αλλότρια καθήκοντα που βάζουν ακόμα και τη ζωή των υποστηριζόμενων σε κίνδυνο. Επίσης, το απαράδεκτο καθεστώς των μετακινήσεων υποστηριζόμενων από τη μία άκρη της Περιφέρειας στην άλλη, η μετακίνηση τροφίμων από οικοτροφείο σε οικοτροφείο όπως στην «Κιβωτό της Αγάπης» στην Πάτρα, η εντατικοποίηση της εργασίας παντού, οι συνδικαλιστικές διώξεις στο «ΑΛΜΑ». Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία αναδεικνύει «τους εκφοβισμούς και την τρομοκράτηση των εργαζομένων, τη χειραγώγηση των γονέων, συνολικά την υποβάθμιση των υπηρεσιών και των εργασιακών μας δικαιωμάτων», καλώντας σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και στην κινητοποίηση.