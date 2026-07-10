Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Στάχτες ξανά στο «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών»

Απανωτά τα περιστατικά πυρκαγιών, που προειδοποιούν για τα ακόμα χειρότερα

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Ο ανελκυστήρας που λαμπάδιασε στο ΠΑΓΝΗ
Ο ανελκυστήρας που λαμπάδιασε στο ΠΑΓΝΗ
Από τη μια οι καθημερινές φιέστες για εγκαίνια των ξενοδοχειακών ανακαινίσεων στα ΤΕΠ και από την άλλη τα νοσοκομεία που λαμπαδιάζουν μέσα σε αστικά κέντρα, με τεράστιους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών.

Μάρτυρες σε ένα ακόμα τέτοιο έγκλημα, που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία, υπήρξαν υγειονομικοί και ασθενείς χθες, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, οι φλόγες τύλιξαν την Α' Παθολογική του 1ου ορόφου, με την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς να παραμένει υπό διερεύνηση. Προς το παρόν, από όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά ξεκίνησε από κρεβάτι, και ο ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο βρέθηκε και συνελήφθη στο σπίτι του μετά την πυρκαγιά. Σύμφωνα με όσα γράφονταν χθες, ο ίδιος αρχικά είπε ότι πήρε φωτιά από τσιγάρο και στη συνέχεια ότι την έβαλε επίτηδες.

Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι στον θάλαμο 8, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δεν υπήρχε ούτε σύστημα πυρανίχνευσης ούτε πυρόσβεσης, και το προσωπικό ενημερώθηκε από χειροκίνητο συναγερμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε μέσα μεταφοράς δεν υπήρχαν για τους 30 ασθενείς που νοσηλεύονταν και μεταφέρθηκαν έγκαιρα, χάρη στην ψυχραιμία και την αυτοθυσία των μόλις 2 γιατρών και 2 νοσηλευτών που εφημέρευαν και του μοναδικού τραυματιοφορέα για όλο το νοσοκομείο, ενώ στο ΤΕΠ είχε βάρδια η μοναδική νοσηλεύτρια που ήταν στην εφημερία. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της και τα αίτια του θανάτου της είναι υπό διερεύνηση.

Αποκαΐδια στο Σισμανόγλειο
Αποκαΐδια στο Σισμανόγλειο
Τμήμα των ασθενών διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ» και οι υπόλοιποι όπου υπήρχαν κενές κλίνες στο Σισμανόγλειο, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη δουλειά νοσηλευτών και ιατρών.

Και όλα αυτά επειδή στο «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» δεν δόθηκε ευρώ για τη στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών, αφού τα οργανικά κενά ξεπερνούν το 50%, για την επάνδρωση των νοσοκομείων με ολοκληρωμένα συστήματα πυρασφάλειας, μόνιμο προσωπικό και κρατικούς πόρους.

Υπενθυμίζεται ότι σε λιγότερο από έναν χρόνο έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές και έχουν θέσει σε κίνδυνο υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς τους στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» μετά από έκρηξη στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στο Νοσοκομείο Νίκαιας, στο «Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, στο «Τζάνειο» κ.α.

Πυρκαγιά και σε ανελκυστήρα στο ΠΑΓΝΗ

Η δραματική αυτή κατάσταση αποτυπώθηκε και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου πρόσφατα λαμπάδιασε ο ανελκυστήρας ακαθάρτων, ευτυχώς χωρίς να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, χάρη στην ετοιμότητα των εργαζομένων.

Ο δε «εκσυγχρονισμός» των υποδομών έκανε και εδώ το ...θαύμα του: Στη μία πυροσβεστική φωλιά η μάνικα δεν είχε νερό και στην άλλη δεν υπήρχε καν μάνικα, ενώ λόγω των έργων ανέγερσης του 5ου κτιρίου δεν υπήρχε άμεση πρόσβαση για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου σημειώνει ότι για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνονται όσα έχει επανειλημμένα επισημάνει: Τα σοβαρά κενά στην πρόληψη και στη συντήρηση ως αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης.

«Η υποστελέχωση αυτή, σε συνδυασμό με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, υπονομεύει την πρόληψη και την αποτελεσματική εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις», τονίζει το Σωματείο, αναδεικνύοντας ότι την ίδια ώρα οι εργολάβοι και οι ιδιώτες αλωνίζουν στις τεχνικές υπηρεσίες, συνολικά στην παροχή υπηρεσιών Υγείας μέσα στα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία.

    
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