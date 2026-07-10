Παρασκευή 10 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΥΓΕΙΑ
ΔΗΠΑΚ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Η στοματική υγεία δεν είναι ατομική ευθύνη, είναι κοινωνικό δικαίωμα
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«Δεν μπορεί να υπάρξει "Εθνική Στρατηγική Στοματικής Υγείας" όταν οι δημόσιες δομές παραμένουν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό», σημειώνει η ΔΗΠΑΚ σχολιάζοντας την κυβερνητική προπαγάνδα. Και προσθέτει:

«Δεν πρόκειται για παράλειψη ή λανθασμένο σχεδιασμό. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή. Οταν η οδοντιατρική περίθαλψη αντιμετωπίζεται ως ακριβό "κόστος" για το κράτος και ως πεδίο κερδοφορίας για τον ιδιωτικό τομέα, οι προσλήψεις μόνιμων οδοντιάτρων θα παραμένουν πάντα στο περιθώριο.

Πώς θα υλοποιηθεί η "Εθνική Στρατηγική" όταν δεν υπάρχουν οδοντίατροι στις δημόσιες δομές; Ποιος θα υλοποιήσει την πρόληψη, την αγωγή υγείας, την παρακολούθηση των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ομάδων; Ποιος θα εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση όταν τα δημόσια οδοντιατρεία υπολειτουργούν ή δεν υπάρχουν καν;

Η κραυγαλέα υποστελέχωση ιδιαίτερα των δημόσιων δομών ΠΦΥ επιβεβαιώνει το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την έννοια της προληπτικής οδοντιατρικής. Στην πράξη η κυβερνητική πολιτική βαφτίζει "πρόληψη" τα προγράμματα τύπου "dentist pass", που αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για αποσπασματικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, που δεν έχουν καμία σχέση με τις σύγχρονες δυνατότητες και ανάγκες για υψηλού επιπέδου, δωρεάν πρόληψη στο σύνολο του πληθυσμού. Με αυτόν τον τρόπο μετακυλίει το βάρος αποκλειστικά στον ίδιο τον ασθενή, αναπαράγοντας τη λογική της "ατομικής ευθύνης" και της αυτοπρόληψης, κατακερματίζει τη σταθερή σχέση υγειονομικού - ασθενούς και με την έλλειψη προσωπικού υποβαθμίζει την ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Η επίκληση της στρατηγικής του ΠΟΥ δεν αλλάζει την ουσία. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την υιοθέτησή της δεν αμφισβητούν τον χαρακτήρα της οδοντιατρικής περίθαλψης ως εμπορεύματος, ούτε διασφαλίζουν την καθολική, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παροχή της. Αντίθετα, διατηρούν τη λογική της "ελάχιστης κάλυψης", αφήνοντας τον ιδιωτικό τομέα να εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πάροχο υπηρεσιών και τον λαό να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους από την τσέπη του.

Γι' αυτό και παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες η δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη παραμένει ο "φτωχός συγγενής" του ΕΣΥ. Οι δημόσιες δομές υποστελεχώνονται, οι οργανικές θέσεις μένουν κενές, οι προσλήψεις είναι ελάχιστες και οι ανάγκες του λαού μετατρέπονται σε πεδίο κερδοφορίας για τον ιδιωτικό τομέα».

Η ΔΗΠΑΚ Οδοντιάτρων καλεί τους εργαζόμενους στην Υγεία και όλο τον λαό να διεκδικήσουν:

  • Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Οδοντιατρικής Φροντίδας, ενταγμένου στο ΕΣΥ και στην ΠΦΥ, με πλήρη γεωγραφική κάλυψη σε όλη τη χώρα και κριτήριο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη Οδοντιατρικών Τμημάτων σε όλα τα Κέντρα Υγείας, με σύγχρονο εξοπλισμό και πλήρη στελέχωση από μόνιμο προσωπικό.
  • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ή οικονομικής κατάστασης.
  • Δημιουργία Τμημάτων Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας σε όλα τα νοσοκομεία για ΑμεΑ, ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή αυξημένες ανάγκες.
  • Ενίσχυση της κατ' οίκον οδοντιατρικής φροντίδας μέσω των δημόσιων δομών (ΚΥ, ΠΕΔΥ, νοσοκομεία), χωρίς καμία εμπλοκή ιδιωτών ή επιχειρηματικών σχημάτων.
  • Δημιουργία εξειδικευμένου, πλήρως στελεχωμένου Κέντρου Οδοντιατρικού Τραύματος με 24ωρη λειτουργία.
  • Καθιέρωση σταθερών προγραμμάτων πρόληψης στοματικής υγείας, με παρέμβαση στην κοινότητα για παιδιά, εφήβους, εγκύους, ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.
  • Συστηματική σχολική οδοντιατρική φροντίδα, με προληπτικές επισκέψεις, φθοριώσεις, ενημερωτικές δράσεις και καταγραφή δεικτών στοματικής υγείας.
  • Δημιουργία κοινοτικών οδοντιατρικών μονάδων κινητής φροντίδας για απομακρυσμένες περιοχές και νησιά.

«Γιατί μόνο ένα σύστημα Υγείας που λειτουργεί με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες του λαού - και όχι το κόστος και το κέρδος - μπορεί να εξασφαλίσει πραγματικά το δικαίωμα όλων στη στοματική υγεία», υπογραμμίζει η ΔΗΠΑΚ.

    
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