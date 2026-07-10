Να ανακληθεί η απόλυση της καθαρίστριας από το «Γεννηματάς»

Με κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα 13 Ιούλη, στις 7.30 μ.μ., η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων απαιτούν την άμεση ανάκληση της απόλυσης καθαρίστριας, μάνας δύο παιδιών με βαριά αναπηρία, από την εργολαβική εταιρεία του Νοσοκομείου «Γεννηματάς», με τις πλάτες της διοίκησης. Την κινητοποίηση στηρίζει και συμμετέχει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, με τους φορείς να απαιτούν ακόμα να μπει τέρμα στις συμβάσεις ομηρίας και στους εργολάβους - δουλεμπόρους.

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που απολύεται η καθαρίστρια, καθώς την είχαν απολύσει και από το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, επειδή απεργούσε, και κάτω από κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις επαναπροσλήφθηκε. Τώρα της λένε το σύνηθες, ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία. Η ΣΕΑΑΝ και ο Ενιαίος Σύλλογος αναδεικνύουν ότι πρόκειται για μια εργαζόμενη - μαχήτρια μάνα, που δουλεύει εδώ και πάνω από 10 χρόνια ως καθαρίστρια σε νοσοκομεία και «ενοχλούσαν τους διάφορους εργολάβους η αξιοπρέπειά της, η αναγνώριση από τους συναδέλφους της και το ενδιαφέρον της γι' αυτούς.

Δεν ανεχόμαστε μια μάνα εργαζόμενη, που μεγαλώνει δύο παιδιά με αναπηρία, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από το κράτος, να απολύεται επειδή βρίσκει τη δύναμη να διεκδικεί τη ζωή που αξίζει σε αυτήν και στα παιδιά της!».

«Δεν δεχόμαστε η Αμαλία, όπως και χιλιάδες άλλες εργαζόμενες και εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη σίτιση, στη φύλαξη στα νοσοκομεία, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να έχουν δοθεί στους διάφορους εργολάβους, που λειτουργούν ως σύγχρονοι δουλέμποροι», τονίζει και η ΟΓΕ, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης και της διοίκησης του νοσοκομείου, αφού η διοικήτρια απάντησε προκλητικά στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε, λέγοντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη και ότι είναι θέμα μόνο του εργολάβου! Πρόκειται για στάση «που επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά ότι η γυναικεία συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν ανατρέπει τις αντιλαϊκές επιλογές και τη γυναικεία ανισοτιμία», επισημαίνει η ΟΓΕ.