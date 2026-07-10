ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η μούφα «δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα» και η πραγματικότητα της εμπορευματοποίησης

Κάνοντας το μαύρο άσπρο η κυβέρνηση ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με το Γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα για την εκπόνηση μιας «Εθνικής Στρατηγικής Στοματικής Υγείας», ως «αντίδοτο» στην άθλια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο ΕΣΥ και σε ό,τι αφορά την οδοντιατρική φροντίδα. Την ανακοίνωση του υπουργού Υγείας ήρθε να συνδράμει και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ε. Αγαπηδάκη, υποστηρίζοντας ότι «πολλές υπηρεσίες (οδοντιατρικές) δεν τις ξέρουμε και θεωρούμε ότι μόνο στον ιδιωτικό τομέα μπορούμε να πάμε, και έτσι χάνουμε μια δωρεάν δυνατότητα».

Ομως το πρόβλημα δεν είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν την τάχα «δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα» η οποία «παρέχεται από τα Κέντρα Υγείας», όπως ισχυρίστηκε η Αγαπηδάκη, αλλά η τραγική υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος Υγείας με οδοντιάτρους και τα ελλιπή μέσα που διαθέτουν, τα οποία αρκούν μόνο για έναν καθαρισμό και ένα σφράγισμα. Ετσι, στην Ελλάδα το 15,3% των πολιτών που είχαν ανάγκη από οδοντιατρική φροντίδα δεν την έλαβαν, εκ των οποίων το 73% επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο υπέρογκο κόστος του ιδιωτικού τομέα, και σε μικρότερο ποσοστό λόγω απόστασης από οδοντιατρικές δομές ή λίστας αναμονής. Από τις συνολικές δαπάνες, το 98% για την οδοντιατρική περίθαλψη πληρώνεται από τους ίδιους τους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια, σε σύνολο 649 οργανικών θέσεων οδοντιάτρων του ΕΣΥ καλύπτονται μόλις 380 θέσεις (Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας).

Τεράστιες οι ελλείψεις προσωπικού, εξοπλισμού και πόρων

Ενδεικτικά της πραγματικότητας είναι τα όσα μας μεταφέρει η Νίκη Κότσιφα, επικουρική οδοντίατρος στο μοναδικό δημόσιο Οδοντιατρικό Κέντρο, το ΚΕΦΟΚ (Κέντρο Ειδικής Φροντίδας - Οδοντιατρικό Κέντρο, στη Λένορμαν), που καλείται να καλύψει τις ανάγκες τόσο της Αττικής όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας, και όπως όλες οι δημόσιες δομές μαστίζεται από την υποστελέχωση και την έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού και πόρων.

Οπως μας εξηγεί, το ΚΕΦΟΚ διαθέτει ένα Οδοντοθεραπευτικό Τμήμα το οποίο πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις, εξαγωγές, καθαρισμούς, γέφυρες, απονευρώσεις, και υπηρετούν σε αυτό μόλις 9 οδοντίατροι, εκ των οποίων οι 2 είναι επικουρικοί. Αντίστοιχα υποστελεχωμένα είναι το Οδοντοπροσθετικό Τμήμα (όπου γίνονται τεχνητές οδοντοστοιχίες - μασέλες και υπηρετούν 6 οδοντίατροι, εκ των οποίων ο ένας είναι επικουρικός), το Ορθοδοντικό (μόλις 3 ορθοδοντικοί), ενώ στο Χειρουργικό υπηρετούν μόνο 2 γναθοχειρουργικοί, εκ των οποίων η μία μετακινείται μία φορά την εβδομάδα στο Ασκληπιείο Βούλας και ο υπουργός Υγείας πανηγυρίζει. Η αναμονή στο Οδοντοπροσθετικό και στο Γναθοχειρουργικό είναι πολύμηνη, ενώ ο εξοπλισμός είναι τουλάχιστον 30 ετών.

«Χρειάζεται σύγχρονος εξοπλισμός, καθώς η επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά, τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τις ανάγκες, οι οποίες είναι πάγιες και διαρκείς. Οι τιμές στα ιδιωτικά ιατρεία για ένα σφράγισμα κυμαίνονται από 50 έως 70 ευρώ, ο καθαρισμός 50 ευρώ, ενώ τα οδοντοπροσθετικά μπορεί να εκτοξευτούν έως τα 1.000 ευρώ», λέει η Ν. Κότσιφα.

Απέναντι σε όλα αυτά, η κυβέρνηση προτάσσει το πολυδιαφημισμένο «dentist pass», που είχε ημερομηνία λήξης και κάλυπτε έναν καθαρισμό μία φορά το εξάμηνο. «Ενα παιδί χρειάζεται καθαρισμό και φθορίωση κάθε έξι μήνες. Η στοματική υγεία δεν ταυτίζεται μόνο με τα αισθητικά ωραία και γερά δόντια, αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης υγείας του ατόμου. Η διατήρηση της στοματικής υγείας συμβάλλει στη μείωση εμφάνισης νοσημάτων στη στοματοπροσωπική χώρα, καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου στον φάρυγγα και του στόματος», σημειώνει η Ν. Κότσιφα.

Νοσοκομεία σε όλη τη χώρα δεν έχουν έναν οδοντίατρο...

Σε ελάχιστα νοσοκομεία πραγματοποιούνται οδοντιατρικές επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία σε ασθενείς με βεβαρημένη υγεία και ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, οι ασθενείς στην Αττική μπορούν να απευθυνθούν μόλις σε 3 νοσοκομεία: Στο Ασκληπιείο Βούλας, στο Νοσοκομείο Νίκαιας και στο «Σωτηρία». Επεμβάσεις γίνονται και σε δύο Παιδιατρικά, μόνο για μικρούς ασθενείς: Στο Παίδων «Αγία Σοφία» και στο Παίδων Πεντέλης. Οι λίστες αναμονής για χειρουργείο για τους οδοντιατρικούς ασθενείς στα παραπάνω νοσοκομεία είναι πολύμηνες.

Ο αριθμός των υπηρετούντων οδοντιάτρων στα νοσοκομεία σήμερα είναι περίπου το 1/4 του αριθμού που υπηρετούσε πριν από 15 χρόνια, και ένα μεγάλο ποσοστό των υπηρετούντων οδοντιάτρων βρίσκεται στα πρόθυρα συνταξιοδότησης. Χωρίς άμεσο σχεδιασμό και προκήρυξη μόνιμων θέσεων επίκειται άμεση επιδείνωση της κατάστασης, οδηγώντας σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας πολλών Τμημάτων. Υπάρχουν νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε αστικά κέντρα, που στερούνται παντελώς οδοντίατρο, αδυνατώντας να καλύψουν ακόμα και τις βασικές οδοντιατρικές ανάγκες των νοσηλευόμενων ασθενών και των κατοίκων της περιοχής ευθύνης τους.

...αλλά η κυβέρνηση προκήρυξε ελάχιστες θέσεις οδοντιάτρων

Οι τελευταίες προκηρύξεις για προσλήψεις στο ΕΣΥ αποκαλύπτουν ότι η τραγική υποστέλεχωση των δημόσιων δομών Υγείας με οδοντιάτρους συνεχίζεται. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα:

Στην προκήρυξη του Μαΐου 2026 προκηρύχθηκαν συνολικά 32 θέσεις για οδοντιάτρους για τα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ σε σύνολο 1.500 προσλήψεων. Από αυτές μόλις 7 ήταν θέσεις οδοντιάτρων για τα νοσοκομεία. Στην 1η ΥΠΕ Αττικής, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας και υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες, προκηρύχθηκε μία μόνο θέση, ενώ το ίδιο ισχύει και για την 3η ΥΠΕ Θεσσαλονίκης. Στην προκήρυξη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, από τις 441 θέσεις ειδικευμένων ιατρών μόλις 25 αφορούσαν οδοντιάτρους, ενώ στην 1η ΥΠΕ δεν προβλέφθηκε ούτε μία θέση.