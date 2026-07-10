ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΣΕΤΗΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Με οργάνωση και αγώνα, ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση, δείχνουμε τον δρόμο της ανατροπής»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης το 1ο Φεστιβάλ του Σωματείου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών- Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) Θεσσαλονίκης με σύνθημα «Με οργάνωση και αγώνα, ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση, δείχνουμε τον δρόμο της ανατροπής».

Από νωρίς η πλατεία Μακεδονομάχων γέμισε από εργαζόμενους του κλάδου, νέες και νέους, μετατρέποντας το Φεστιβάλ σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, ανταλλαγής σκέψεων, άντλησης δύναμης από τη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση, αλλά και πολιτιστικής έκφρασης.

Στον χώρο λειτούργησε έκθεση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την «τεχνολογική επανάσταση» που εκτινάσσει την παραγωγικότητα αλλά και τις επιπτώσεις από το κριτήριο του κέρδους που καθορίζει σήμερα την ανάπτυξη, μετατρέποντας αυτές τις κατακτήσεις της τεχνικής σε μέσα έντασης της εκμετάλλευσης. Επίσης για το πώς οι εργαζόμενοι του κλάδου μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές μέσα από τον αγώνα για το ξήλωμα αυτού του κριτηρίου, ώστε να κατακτήσουν οι ίδιοι τον πλούτο που παράγουν.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, αλλά και των συζητήσεων, βρέθηκε η πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι καθημερινά στα γραφεία, στα σπίτια με την τηλεργασία και στα call centers, μια πραγματικότητα όπου κυριαρχούν η ακραία εντατικοποίηση της εργασίας, τα εξαντλητικά deadlines, η πίεση που οδηγεί στο burn-out.





Παράλληλα εκφράστηκεπώς πρέπει να δράσουν οι εργαζόμενοι για να ζήσουν με βάση τις δυνατότητες της τεχνολογικής εξέλιξης και της εποχής. Να δουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο, όχι για να κερδίζουν τα μονοπώλια. Και αναδείχθηκε η ανάγκηο αγώνας για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις και μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Στον χώρο του Φεστιβάλ την τιμητική του είχε και ο Παιδότοπος, αποτελώντας «καταφύγιο» για τα νέα ζευγάρια και τα παιδιά τους, που απόλαυσαν κουκλοθέατρο, ξυλοπόδαρους και συμμετείχαν σε πολύμορφες δημιουργικές δραστηριότητες.

Εκεί στον χώρο λειτούργησε και Στέκι Αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας, ενώ μέσα από τις εκδηλώσεις εκφράστηκε και η αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη «Βουκολική Διαταραχή», που ξεσήκωσε τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με χορό και τραγούδι.

«Burn-out στην εποχή του ΑΙ»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι τη συζήτηση με θέμα «Burn-out στην εποχή του ΑΙ».

«Δεν ζούμε απλώς μια "τεχνολογική επανάσταση". Ζούμε μια τεχνολογική επανάσταση που καθοδηγείται από συγκεκριμένους οικονομικούς νόμους. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι τι μπορεί να κάνει δυνητικά η ΤΝ. Το ερώτημα είναι σε ποια κοινωνία λειτουργεί και για ποιον», είπε ο Σταύρος Αρέστης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στην «BETA CAE Systems».





Περιέγραψε τι συμβαίνει ήδη και τι πάει να συμβεί το επόμενο διάστημα, με τη χρήση της ΤΝ, για τους εργαζόμενους στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής. «Επικρατούν γενικά παγωμένοι μισθοί, ή αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό, δηλαδή ουσιαστικά μειώσεις. Βλέπουμε απολύσεις, αύξηση της εντατικοποίησης, που υπήρχαν βέβαια και πριν το ΑΙ, όμως τώρα αποκτούν νέα διάσταση, μεγαλύτερο βάθος», είπε.

Μιλώντας για τις επιπτώσεις από τη χρήση ΑΙ στους χώρους δουλειάς, στάθηκε ιδιαίτερα στο burn-out, το οποίο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί εργασιακό σύνδρομο που προκύπτει από χρόνιο εργασιακό στρες το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η μεγάλη ένταση της εργασίας, η αναντιστοιχία μεταξύ του κόπου της εργασίας (νοητικού ή φυσικού) και της ανταμοιβής (χρηματικής ή άλλης), η έλλειψη επαρκούς χρόνου αποκατάστασης και η έλλειψη ελέγχου πάνω στο αντικείμενο εργασίας.

Αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί με την εισαγωγή εργαλείων όπως το «agentic ΑΙ» στην παραγωγική διαδικασία, που δείχνουν τεράστια αύξηση της παραγωγής των εργαζομένων, εντατικοποίηση κ.ά.

Μίλησε επίσης για τον «γνωστικό φόρτο» (cognitive load), μια πιο «αθέατη» πλευρά της εντατικοποίησης, που υπάρχει ακόμα και χωρίς να δουλεύει κανείς υπερωρίες.

Σημείωσε ότι με τα παραπάνω εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης υπάρχει αύξηση των νοητικών απαιτήσεων ταυτόχρονα με μείωση του όποιου πιθανώς δημιουργικού κομματιού της εργασίας.

Ανέδειξε τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της αξιοποίησης του ΑΙ με το κριτήριο του κέρδους, είτε αυτό αφορά μια ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής είτε την προσπάθεια του Δημοσίου να «γλιτώσει» μισθούς και να μειώσει τα «κόστη». Αλλά και από τη χρήση του ΑΙ για την πολεμική εμπλοκή, για την καταστολή και τις παρακολουθήσεις, που αυξάνεται, με μεγάλους κινδύνους για τον λαό.

«Η πολεμική προπαγάνδα, λοιπόν, και το ΑΙ που χρησιμοποιείται γι' αυτήν, δεν στοχεύει μόνο στη στρατιωτική επιτυχία στα μέτωπα του πολέμου, αλλά και εν ειρήνη, στη "συμμόρφωση" των λαών με τους στόχους του ΝΑΤΟ. Είναι ένα μόνιμα ανοιχτό εργαλείο φίμωσης και καταστολής συνειδήσεων και αντιδράσεων σε κάθε κράτος - μέλος της ευρωατλαντικής συμμαχίας», είπε.

Κλείνοντας τόνισε ότι «το κίνητρο πίσω από τους πολέμους, αλλά και πίσω από όσα συζητούσαμε πριν, είναι κοινό: Τα κέρδη κάποιων μονοπωλίων, που βρίσκονται υπό πίεση από τους ανταγωνιστές τους, για το ποιος θα βγάλει τα πιο πολλά εκατομμύρια.

Πράγμα που σημαίνει πως για εμάς, για τα σωματεία μας, η ώρα δράσης είναι τώρα. Εμείς, οι εργαζόμενοι, είμαστε η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο στα σχέδιά τους για δουλειά χωρίς όρια και να ανοίξει τον δρόμο ώστε να ζούμε στο ύψος των σύγχρονων δυνατοτήτων της παραγωγής και της τεχνολογίας».

«Διεκδικούμε τόσα και άλλα τόσα, γιατί παράγουμε πολύ περισσότερα!»

Η Μαρία Ραμπότα, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, μεταξύ άλλων περιέγραψε τι επιφυλάσσει η ΤΝ στις γυναίκες που εργάζονται στο κλάδο της Πληροφορικής: «Αύξηση του φόρτου εργασίας, μεγαλύτερη πίεση για να βγει η δουλειά, συχνότερα deadlines, οι κλήσεις να έρχονται η μία πίσω από την άλλη, και μια μεγάλη ανασφάλεια για το μέλλον της εργασίας μας. Αυτή η καθημερινότητα, τα ασαφή και κυλιόμενα ωράρια, το έντονο στρες, οι διαταραχές ύπνου, προκαλούν αλλαγή στον βιολογικό ρυθμό, ακανόνιστο κύκλο περιόδου, υπογονιμότητα. Αποτυπώνεται τόσο σε μελέτες όσο και από συναδέλφισσες που περιγράφουν ότι διαταράσσεται ή και διακόπτεται εντελώς ο κύκλος τους μετά από περιόδους συνεχόμενης νυχτερινής ετοιμότητας. Αλλες περιγράφουν έντονους πόνους, εξάντληση, ορμονικές διαταραχές που εμφανίστηκαν όταν το "προσωρινό on-call" έγινε μόνιμο καθεστώς. Τέτοιες είναι οι επιπτώσεις της εργασιακής εξουθένωσης πάνω στο γυναικείο σώμα.

Ακόμα, τα μυοσκελετικά, το αυχενικό σύνδρομο, που προκαλούνται από κακή στάση στον υπολογιστή, τη δουλειά χωρίς διάλειμμα, τις μη εργονομικές θέσεις εργασίας συνολικά (στο γραφείο και στο σπίτι), που φυσικά επηρεάζουν όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. Περισσότερο όμως τις γυναίκες, καθώς ειδικά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης μπορεί να παίξουν ρόλο στην έκβαση του τοκετού, αλλά και μετά, στον θηλασμό και στη λοχεία, τα μυοσκελετικά προβλήματα γιγαντώνονται. Καμία πρόληψη, κανένας έλεγχος, ακόμα και όπου υπάρχει τυπικά κάποιος γιατρός Εργασίας.

Η τηλεργασία, που μπήκε στις ζωές μας δυναμικά από την εποχή του COVID, αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στις σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης των εργαζομένων».

Και κάλεσε τις εργαζόμενες να παλέψουν για να δημιουργηθούν οι όροι και οι συνθήκες εκείνες που θα χωράνε τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Που θα χωράνε τον συνεχή ελεύθερο και ποιοτικό χρόνο με τους εαυτούς τους, τα παιδιά τους και τους συντρόφους τους, τις φιλικές τους σχέσεις, διότι «ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του. Αυτή η ανάγκη είναι το ίδιο κρίσιμη για την ανθρώπινη ζωή όσο και οι βιολογικές. Ετσι "ανθρωπεύει ο άνθρωπος"».

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε να προχωρήσουν άμεσα σε επιτροπές γυναικών στους χώρους δουλειάς, «που θα έχουν καλή εικόνα του χώρου για ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας, και θα διαμορφώνουν το αγωνιστικό εξειδικευμένο πλαίσιο για την προστασία του γυναικείου οργανισμού, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα σωματεία, και θα το κατοχυρώσουν με την Κλαδική, την Επιχειρησιακή τους Σύμβαση.

Διεκδικούμε τόσα και άλλα τόσα, γιατί παράγουμε πολύ περισσότερα!».

Η Φωτεινή Ιμβριώτη, εκπαιδευτικός, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η ΤΝ επιδρά και θα επιδράσει το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο στα εκπαιδευτικά υλικά, στις παιδαγωγικές μεθόδους, στην «αξιολόγηση» και στη σχέση εκπαιδευτικού - μαθητή/τριας.

«Πλέον τα ψηφιακά εργαλεία και τα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιούνται ευρέως σε κάθε πτυχή της ζωής και εντάσσονται όλο και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για ένα ζήτημα που σίγουρα θα μας απασχολήσει πιο έντονα τα επόμενα χρόνια σε πολλές πτυχές τη δράσης μας, αφού ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με το τι και πώς μαθαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, ακόμα και στον ίδιο τον ρόλο που θα έχουμε ως εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο», είπε.

Σημείωσε ότι απέναντι στην αποθέωση των δυνατοτήτων και του ρόλου της Τεχνητής Νοημοσύνης από την πλευρά της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να αναδείξουν μια σειρά κριτικές προσεγγίσεις στα θέματα του κοινωνικού ελέγχου, της εξάρτησης, της επιβολής προτύπων, τεχνικών κατευθύνσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών.

Εξήγησε ότι «οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε τεχνοφοβικοί. Στεκόμαστε κριτικά απέναντι στα εργαλεία που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί τις ανθρωπιστικές αξίες της Παιδείας και όχι να τις υποκαθιστά.

Επιδιώκουμε να κατανοήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς ώστε να θωρακίσουμε τα παιδιά απέναντι στην παραπληροφόρηση και στην πνευματική νωθρότητα, καθιστώντας τους κυρίαρχους και όχι υποχείρια των τεχνολογικών εξελίξεων.

Στόχος μας δεν είναι η άκριτη υιοθέτηση κάθε νέας εφαρμογής, αλλά η αξιοποίησή της με τρόπο που προάγει τη νόηση χωρίς να ακυρώνει την πολύτιμη ανθρώπινη σχέση δασκάλου - μαθητή.

Και, φυσικά, μας προβληματίζει η ιδιαίτερη επιδίωξη που υπάρχει για υποκατάσταση των εκπαιδευτικών αναγκών που οφείλει το κράτος να καλύπτει - με προσλήψεις εκπαιδευτικών που θα πρέπει να δουλεύουν με μισθούς και εργασιακές συνθήκες αξιοπρέπειας - από φτηνά υποκατάστατα, όπως τα ψηφιακά μαθήματα, ο ψηφιακός δάσκαλος, στο όνομα των περικοπών και της εξοικονόμησης. Δεν είναι ένα δευτερεύον, ούτε ένα ουδέτερο ζήτημα».