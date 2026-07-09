ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Στη Ρώμη ο επόμενος γύρος διαπραγμάτευσης Ισραήλ - Λιβάνου

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, η κυβέρνηση του Λιβάνου αποφάσισε να συμμετάσχει στον έκτο γύρο άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιούλη, αντί στην Ουάσιγκτον που γινόταν έως σήμερα από τα μέσα Απρίλη. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τίποτε μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς το Ισραήλ κωλυσιεργεί και αποφεύγει να υλοποιήσει δέσμευση στο πλαίσιο της πρόσφατης λεγόμενης τριμερούς «συμφωνίας - πλαίσιο» ΗΠΑ - Ισραήλ - Λιβάνου για «αποχώρηση» από τουλάχιστον δύο πιλοτικές ζώνες του Νοτίου Λιβάνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου, Λιβανέζοι αξιωματούχοι έθεσαν χτες βράδυ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στον επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης την αποχώρηση των Ισραηλινών από δύο πιλοτικές ζώνες.

Νωρίτερα, το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο MTV μετέδωσε πως οι αρχικές επιφυλάξεις για την πραγματοποίηση των συνομιλιών στη Ρώμη είχαν ως αιτία την υποψία της απεμπλοκής των ΗΠΑ που παίζουν ρόλο μεσολαβητή. Οταν δόθηκαν οι κατάλληλες «διαβεβαιώσεις» πως οι ΗΠΑ παραμένουν «χορηγοί» των άμεσων συνομιλιών Λιβάνου - Ισραήλ, η λιβανέζικη πλευρά συμφώνησε. Διπλωματική πηγή δήλωσε στο ίδιο κανάλι πως αρχικά είχε προταθεί η Κύπρος ως πιθανότερος χώρος διεξαγωγής των συνομιλιών Ισραήλ - Λιβάνου, αλλά οι κυπριακές αρχές το απέφυγαν «για αρκετούς λόγους». Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Ρώμης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αυτά ενώ στις 21 Ιουλίου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, στο πλαίσιο προετοιμασιών για μία επίσκεψη που επιχειρείται από τις ΗΠΑ να προβληθεί σαν «ιστορική».

Στο θέμα των ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο αναφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο πλαίσιο συνάντησής του με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμεντ αλ Σαράα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπ. Νετανιάχου, εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο τελευταίος «θέλει να αποσύρει στρατεύματα από τον Λίβανο».

Νέες επιθέσεις στη Γάζα

Στο φόντο της διπλωματικής κινητικότητας στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας χτες εν ψυχρώ τέσσερις Παλαιστίνιους αμάχους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 10 ετών. Κατά τις επιθέσεις αυτές αναφέρθηκε ο τραυματισμός άλλων 12 Παλαιστινίων.

Το ίδιο 24ωρο, η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Ερευνας του ΟΗΕ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του γιατρού και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν της Γάζας, Δρ. Χούσαμ Αμπού Σαφίγια, καθώς η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο, σε άθλιες συνθήκες κράτησης, δίχως να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.