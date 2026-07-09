ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς

Καθημερινά επιβεβαιώνεται ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν για τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ λειτουργεί ως «λάδι στη φωτιά» για την κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία αποτελεί μέρος του σφοδρού ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού που η «μεγάλη εικόνα» του δείχνει στην πολύμορφη σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία.

Μετά την - από την πρώτη στιγμή - εύθραυστη εκεχειρία δεν άργησε να έρθει ο νέος γύρος κλιμάκωσης, που ξεκίνησε στις 7 Ιούλη, καθώς η προσπάθεια τάνκερ από χώρες του Περσικού Κόλπου που είναι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ (Κατάρ, Σαουδική Αραβία κ.ά.) να περάσουν από διαδρομές μη εγκεκριμένες από το Ιράν προκάλεσε ιρανικές επιθέσεις εναντίον των πλοίων αυτών. Ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη, σε περίπου 80 στόχους σε περιοχές κυρίως του νότιου Ιράν και στο νησί Χαργκ, που είναι στρατηγικής σημασίας για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Οι αμερικανικές επιθέσεις δεν έμειναν αναπάντητες από την Τεχεράνη: Μέχρι τα χαράματα χτες το Ιράν προχώρησε σε διαδοχικές επιθέσεις σε 85 αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ωστόσο ΗΠΑ και Ιράν δεν έμειναν μόνο στην ανταλλαγή πυρών στα πεδία των συγκρούσεων, αλλά αντάλλαξαν και απειλές για επανέναρξη του πολέμου...

Τραμπ: Η εκεχειρία τελείωσε

Οι ΗΠΑ ήραν την άρση των κυρώσεων που επέτρεπαν από τα μέσα Ιούνη τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και συναφών προϊόντων, και το Ιράν προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων θα κλείσουν (και πάλι...) τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά του Ιράν, εκτιμώντας πως «η εκεχειρία τέλειωσε», μολονότι στη συνέχεια είδε ως πιθανή τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Χαρακτήρισε «καθάρματα» τους Ιρανούς ανώτερους αξιωματούχους και τους κατηγόρησε ότι παραβίασαν το μνημόνιο, κάτι που στη συνέχεια έκαναν και Ιρανοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για αθέτηση των δεσμεύσεων τις οποίες είχαν αναλάβει στο πλαίσιο του μνημονίου που υπογράφηκε ηλεκτρονικά στις 17 Ιούνη.

«Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», δήλωσε ο Τραμπ στην Αγκυρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους παρουσία του Ουκρανού ηγέτη Β. Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν περισσότερα ιρανικά πλοία, αλλά και κρίσιμες ενεργειακές και υδροδοτικές υποδομές, αν και - όπως είπε - δεν επιθυμούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού αποκλειστικά κατά του Ιράν, ενώ προειδοποίησε ακόμα και για πιθανή επιχείρηση μεγαλύτερης επίθεσης ή κατάληψης του Χαργκ.

«Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, σκοτώνουν ανθρώπους επί 47 χρόνια. Επί 47 χρόνια κανένας Πρόεδρος δεν έκανε τίποτα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιχειρήσει να ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ. Ανέφερε επίσης πως το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συνδράμει με ναρκαλιευτικά, διευκρινίζοντας ότι «δεν τα χρειαζόμαστε αυτήν τη στιγμή».

Χτες το βράδυ επανήλθε στις απειλές κατά του Ιράν, αναγνωρίζοντας από την άλλη ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι θέλουν συμφωνία «αλλά δεν ξέρουν πώς να την κλείσουν». Επανέλαβε δε ότι το Ιράν ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επιχειρώντας να καμουφλάρει πίσω από το ζήτημα των πυρηνικών την επιδίωξη των ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα Στενά του Ορμούζ. Στη συνέχεια κατηγόρησε το Ιράν ότι θέλει την εξόντωσή του, ενώ επανέλαβε και τους έωλους ισχυρισμούς περί δεκάδων χιλιάδων Ιρανών διαδηλωτών που εξολοθρεύτηκαν από το καθεστώς στην Τεχεράνη, αναφέροντας πότε ότι ήταν «52.000 τα θύματα» και πότε ότι ήταν "54.000". Στο τέλος προέβλεψε ότι μπορεί να υπάρξει μια νέα κλιμάκωση, αλλά θα είναι «γρήγορη», και ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν κάτι «μακροπρόθεσμο»...

Ιράν: Θα κλείσουμε τα Στενά

Το ίδιο 24ωρο, στην Τεχεράνη, ανώτερος αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε στο ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Press TV» ότι το Ιράν είναι έτοιμο «να πολεμήσει για να διατηρήσει τον έλεγχο» των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας πως οι εξελίξεις του τελευταίου 48ώρου «ενίσχυσαν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης», ενώ εκτίμησε ότι πλέον υπάρχει «ένα νέο στρατιωτικό και στρατηγικό δόγμα».

«Οποιαδήποτε απειλή θα λάβει ισχυρή απάντηση. Το Ιράν δεν κάνει διαχωρισμούς μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων τους στην περιοχή. Ο Τραμπ δεν θα κερδίσει τίποτε με αυτές τις απειλές, αλλά σίγουρα θα χάσει και τα Στενά του Ορμούζ και τις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία. Η επιλογή τώρα είναι δική του!», ανέφερε η ίδια πηγή στο «Press TV».

Επιπλέον, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χτες ότι οι παραβιάσεις στις διευθετήσεις για τα Στενά του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο «κάνουν το μνημόνιο κατανόησης» με τις ΗΠΑ «αναποτελεσματικό».

Από την άλλη πλευρά, η νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων ΗΠΑ - Ιράν και η ανταλλαγή «πυρών» και απειλών μεταξύ Ουάσιγκτον - Τεχεράνης προκαλούν ικανοποίηση στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου δήλωσε χτες το απόγευμα ότι η ματαίωση της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Αμυνας Π. Χέγκσεθ στο Ισραήλ (είχε προγραμματιστεί για χτες, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις για την απόφαση του Τραμπ να προωθήσει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία) «ίσως» είναι κάτι «καλό», υπονοώντας νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ανεβαίνει ξανά το πετρέλαιο...

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν. Το πετρέλαιο Μπρεντ αυξήθηκε κατά 6% από την Τρίτη, με την τιμή του να φτάνει χτες τα 78 δολάρια το βαρέλι (από 71 δολάρια μόλις ένα 24ωρο πριν).

Το πετρέλαιο Δυτικού Τέξας ανέβηκε κατά 5,2%, φτάνοντας τα 74,14 δολάρια το βαρέλι.

Μεγάλα πλήθη στη νεκρική πομπή στη Νατζάφ του Ιράκ

Σήμερα Πέμπτη ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις και τελετές στη μνήμη του τέως ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με την τέλεση της ταφής του στη γενέτειρά του, Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν.

Χτες πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν στις πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα για να προσευχηθούν μπροστά από το φέρετρο του εκλιπόντος Ιρανού ηγέτη, φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.